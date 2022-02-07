«Не может быть госслужащим»: Яшин собирает подписи против Кадырова

Представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию петиции за отставку с поста главы Чечни Рамзана Кадырова – он считает, что подписи под обращением могут быть «накручены». Ранее политик Илья Яшин опубликовал на сайте Change.org петицию. В ней он указал о недовольстве действиями Кадырова и его соратников, заявив, что республика стала якобы «государством внутри государства».

В Кремле не слишком доверяют петициям, созданным на сайте Сhange.org. «Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — так Песков ответил на вопрос о петиции, созданной Ильей Яшиным и о том, привлекают ли такие документы внимание администрации президента при наборе свыше 100 тыс. голосов. На момент публикации этого материала обращение поддержало почти 60 тыс. человек.

Ранее российский политик Илья Яшин потребовал сместить Рамзана Кадырова с поста главы Чечни, так как он «не может быть государственным служащим». Свое обращение Яшин начал с того, что за время 15-летнего правления Кадыров «превратил регион в обособленное государство внутри РФ», где «действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают».

Политик напомнил о недавних инцидентах, связанных с чеченскими властями и силовиками: «Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию «кровной мести» и обещают отрезать головы своим оппонентам».

Говоря об этом, Яшин вероятно имел в виду историю с семьей чеченского судьи Санди Янгулбаева.

В конце января этого года правоохранители из Чечни ворвались в дом к Зареме Мусаевой – жене Янгулбаева – и насильно вывезли ее в республику. Во время задержания она расцарапала сотруднику полиции лицо, за что ей теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Мусаеву уже арестовали на два месяца по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

В преступлениях обвиняются также сыновья Мусаевой и Янгулбаева. Правоохранители Чечни считают, что два брата – администраторы Telegram-канала, в котором публиковались оскорбительные тексты в адрес руководства республики. Сами Янгулбаевы подчеркивают, что их ресурс был посвящен чеченской истории и нарушениям прав человека.

Члены СПЧ считают, что дело против Мусаевой связано с конфликтом между ее сыновьями и чеченской администрацией.

Опасаясь, что ход и результаты расследования могут быть «дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе СК России Александру Бастрыкину.

Он призвал центральный аппарат СК заняться этим делом, так как «риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых».

Фадеев считает, что если дело будет передано в центральный аппарат СК или следователям Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, то получится «нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности».

Почти неделю назад депутат Государственной думы России Адам Делимханов заявил, что будет преследовать семью бывшего судьи. «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас», – приводит «Лента.ру» слова со страницы его Instagram-аккаунта.

Парламентарий признался, что с Янгулбаевыми у него война. По его мнению, членов семьи в любом случае ждет «суд Господа».

Коллега Делимханова по Госдуме Николай Арефьев от партии КПРФ призвал правоохранительные органы проверить высказывание депутата от Чечни. «Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы – нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», – уверен Арефьев.

Со стороны чеченских властей нападкам подверглись еще член СПЧ Игорь Кляпин и журналистка «Новой Газеты» Елена Милашина. Кадыров считает их «террористами», которые зарабатывают на теме Чечни и ее граждан. Глава республики призвал задержать активистов за пособничество терроризму.

«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В итоге Милашина по просьбе руководства издания отправилась за границу в неизвестном направлении. «Говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится», – сказала она в эфире «Дождя» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Тем не менее, как заверили в издании, это не помешает ей писать обзоры на темы, связанные с Чеченской Республикой.