Низложить Раду, создать лагеря. Bild описал захват Украины Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию немецкой газеты Bild, в которой излагается подробная схема захвата Украины Россией.
«В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы». Глобальный информационно-политический шмарафон (sic!) натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — заявила Захарова.
Она также раскритиковала случайную публикацию агентством Bloomberg новости-пустышки с заголовком «Россия напала на Украину». Редакция агентства объяснила это ошибкой, причины которой ей пока неизвестны.
В эфире «Радио России» Захарова сообщила, что подобного рода публикации уже нельзя назвать пропагандой, поскольку под пропагандой подразумевается отстаивание какой-то точки зрения, в ней есть зерно, «связанное с продвижением своей позиции».
«Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», — сказала дипломат.
О чем говорится в статье Bild
Автор материала в Bild ссылается на секретный отчет внешней разведки ФРГ. По данным журналиста, после разгрома украинских войск, российские части начнут осады крупных городов.
Используя агентурные сети в городах Украины, российское руководство якобы намерено с легкостью захватить их, а после — создать марионеточный парламент, «народную раду», которая объявит о низложении Верховной рады.
По данным Bild, «в настоящее время ФСБ готовит пророссийские группы для развертывания на Украине».
Кроме того, с помощью «народной рады» Москва якобы намерена создать систему фильтрационных лагерей для несогласных с вторжением жителей Украины. Перед марионеточным правительством также будет поставлена задача – провести общенациональный референдум о присоединении Украины к России в формате Союзного государства «по советской системе».
Bild также утверждает, что «полномасштабное вторжение» может начаться «уже в феврале, но не позднее марта» — это произойдет, если президент России Владимир Путин «не передумает».
Посольство РФ в Берлине заявило в комментарии Bild, что эта информация является «странной смесью спекуляций и слухов», и отказалось комментировать ее подробнее.
Немецкий таблоид Bild и ранее публиковал информацию по поводу украинского кризиса, с которой не соглашалась Москва.
В начале декабре издание опубликовало карту возможного «вторжения» России на Украину. Как написало издание, ссылаясь на источники в НАТО и украинской разведке, ожидать этого нападения стоило уже в начале 2022 года.
В материале уточнялось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. В первом сценарии, писала Bild, речь идет об одновременной атаке с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР. Второй сценарий включает в себя три фазы: нападение на юг Украины, на северо-восток Украины и наступление на Киев с севера. Авторы статьи утверждали, что в итоге Россия «захватит» около двух третей украинской территории.
Добавим, что Bild – крупнейший немецкий таблоид. Это одно из немногих изданий в ФРГ, где в каждом выпуске есть специальная полоса для опровержений.