Госдеп осудил запрет вещания Deutsche Welle в России. В Москве напомнили о судьбе RT

В США осудили решение России запретить вещание Deutsche Welle на территории страны и закрыть корпункт телеканала. Госдепартамент выразил солидарность с редакцией и Германией. Посольство России в Вашингтоне назвало такое заявление примером политики двойных стандартов.

Российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по поводу закрытия офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве является примером политики двойных стандартов. Об этом российские дипломаты написали в Twitter.

«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?» — отметили в посольстве.

Вашингтон осудил решение российских властей и выступил в поддержку Deutsche Welle после того, как Москва ограничила работу медиакомпании на территории РФ качестве ответных мер на действия ФРГ в отношении RT DE.

«США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle», — написал Нед Прайс в Twitter.

Пресс-секретарь ведомства считает, что Москва применяет суровые меры «против независимых СМИ, политической оппозиции и гражданского общества». Передавая позицию Белого дома, он выразил солидарность с DW и Германией.

В Евросоюзе ранее также осудили действия Москвы. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал решение о закрытии корпункта телерадиокомпании неприемлемым.

«Это плохое решение, неприемлемое для нас решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии, что совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России», — указал он.

Ограничение работы DW в России

3 февраля МИД РФ заявил, что в России закроют корпункт Deutsche Welle в связи с запретом вещания RT DE в Германии. В министерстве также указали, что аккредитация всех сотрудников российского бюро телекомпании будет аннулирована, а компетентные органы запустят процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Министерство также намерено создать список представителей государственных и общественных структур ФРГ, «причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора», которым запретят въезд на территорию России.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Германии уже указывали на неприемлемость оказания политического давления на RT DE и предупреждали об ответных мерах, если Берлин откажется искать конструктивное решение проблемы.

В МИД ФРГ заявили, что шаги, предпринятые Москвой против немецкой телерадиокомпании, не имеют под собой оснований и «представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений».

Как сообщил источник «РИА Новости» в МИД РФ, если Берлин пересмотрит позицию в отношении RT DE, то и Москва ответит позитивно. Собеседник агентства рассказал, что пути выхода из этого кризиса предлагались во время визита в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, но немецкая сторона отказалась обсуждать вопрос.

Почему RT DE запретили вещать в Германии

Комиссия по лицензированию и надзору ФРГ медиарегулятора MABB 1 февраля запретила вещание телеканала RT DE из-за отсутствия лицензии.

Запрет распространяется на вещание через спутник, интернет и мобильные приложения и в умных телевизорах.

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В ранее снял со своей платформы RT DE по требованию MABB. Ведомство утверждало, что весь контент для немецких зрителей должен находиться под юрисдикцией ФРГ, поскольку значительная часть сотрудников немецкоязычной службы канала работает в Берлине. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, у канала не было лицензии на вещание на немецком языке.

В RT DE назвали действия медиарегулятора неправомерными и выразили уверенность, что это решение пересмотрят в судебном порядке. Руководство канала ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и утверждает, что лицензия, полученная в Сербии, обеспечивает ему право вещать в 33 странах Европы.