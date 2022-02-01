«Не потому, что скоро война». Зачем Зеленский усилил армию Украины

«Чтобы был мир»
«Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тыс. военнослужащих, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных», — сказал Зеленский.
Он пояснил, что денежное обеспечение всех военных увеличится до уровня не ниже трех зарплат. Украина перейдет к «основам профессиональной армии», увеличится срок службы контрактников. Кроме того, будет разработана «концепция жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей», система карьерного роста офицеров. Армия увеличится за следующие три года. Также будут созданы дополнительные 20 бригад вооруженных сил страны.
«Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине», — подчеркнул президент.
«Никто не защитит»
«Мы создаем новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — заявил Зеленский.
Он также надеется, что в ближайшие дни удастся согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где «будет договоренность относительно встречи лидеров «нормандской четверки».
«Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу и дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года стороны согласовали совместное итоговое заявление», — пояснил он.
Однако, несмотря на то, что у Украины «много друзей», они ее не защитят, считает президент.
«Во всем прежде всего, мы должны надеяться на свои собственные силы. У нашей родины, действительно, есть много друзей и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто кроме нас страну не защитит, не сохранит и не поднимет… Мы должны рассчитывать только на себя», — сказал он.
Ранее он уже заявлял, что в случае масштабного вторжения России на Украину ни одна страна не станет поддерживать Киев.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», — сказал Зеленский СМИ 28 января.
Достаточные запасы газа
Украинский президент также отметил стабилизацию экономики страны. По его мнению, «в финансовой системе все под контролем».
«Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов (гривен, около 245 миллионов долларов — «Газета.Ru»). Гривна на сегодня, слаба Богу, чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к запланированному и стабильному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика по нашим облигациям, их котировки возвращаются на их предыдущий уровень.
Финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что на Украине есть достаточные запасы газа, угля. Кроме того, впервые в истории страна использует весь государственный потенциал атомной энергетики. Президент добавил, что золотовалютные резервы остаются на рекордном уровне, это защищает от «разных колебаний» и укрепляет экономический иммунитет.
Нельзя презирать народ
Зеленский сообщил парламентариям, что «внешняя поддержка Украины объединяет почти весь мир». При этом важно, чтобы власти страны были «едины во внутренней политике».
«Можно быть в оппозиции к власти, нельзя быть в оппозиции к народу. Можно иметь разные взгляды... относительно одной цели – это укрепление своего государства, государства Украина, а не личного рейтинга. Можно презирать монобольшинство (парламентскую фракцию партии «Слуга народа» – «Газета.Ru»), правительство, президента, но нельзя презирать собственный народ, сеять панику, чтобы собирать политические плоды, держать людей в тревоге, держать на улице в минус, чтобы получить свои плюсы», — заявил президент.
Он добавил, что на Украине также должно быть внутреннее единство относительно внешних дел страны.