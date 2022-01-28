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Зеленский высказался о возможной войне между Украиной и Россией

Зеленский: ни одна страна не будет защищать Украину при масштабном вторжении России

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president.gov.ua

В случае масштабного вторжения России на Украину ни одна страна не станет защищать украинцев. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что украинская армия не слабее вооруженных сил стран НАТО.

«Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же [уровне], потому что наша армия — практики», — пояснил Зеленский.

При этом лидер Украины отметил, что эскалация вокруг страны не увеличилась, однако заявления о ней вызвали панику, которая, в свою очередь, негативно сказывается на украинском финансовом рынке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации. В организации также отказались от идеи размещать свои военные силы на Украине.

В то же время мэрия Львова подготовила план действий на тот случай, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Он предусматривает три ключевых аспекта: обучение населения основным боевым навыкам и навыкам домедицинской помощи; поддержка материально-технического обеспечения и содействие батальонам на территории города и области; развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.

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