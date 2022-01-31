День энергонезависимости: смогут ли Киев и Кишинев обойтись без России

Молдавия и Украина в феврале планируют временно отключиться от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы для тестирования работы в изолированном режиме. Также сообщается, что обе страны ведут работу по интеграции с системой ENTSO-E, которая объединяет крупнейших провайдеров электроэнергии в Евросоюзе. «Газета.Ru» выяснила, насколько реальны эти планы, и хватит ли у Кишинева и Киева экономического и политического ресурса, чтобы стать энергонезависимыми от России.

Киев в феврале планирует на время отключиться от энергосистем России и Белоруссии, заявил в конце прошлой недели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это, по его словам, необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме. Причем к этому тестированию присоединится и Молдавия.

«В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов загрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме», — заявил Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.

Необходим такой шаг для продолжения работы по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, который также называют «энергетическим безвизом».

Украина и Молдавия в ENTSO-E Молдавия и Украина впервые подали заявку о присоединении их энергосистем к синхронной зоне Генеральной ассамблеи объединенной энергосистемы Европы (UCTE) в 2006 году. Тремя годами позже UCTE и несколько других крупных объединений вошли в состав ассоциации ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), которая с тех пор объединяет системных операторов передачи электроэнергии во всем Евросоюзе. Основная цель организации заключается... Читать дальше



31 января стало известно, что подобные планы преследуют и в Кишиневе. В частности, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что эксперты ENTSO-E считают возможным скорое подключение Киева и Кишинева к сетям Евросоюза.

«Исследование о подключении Республики Молдова и Украины было опубликовано в ENTSO-E. Вывод: присоединение с 2023 года возможно», — написал он в своем Telegram-канале.

Примечательно, что о планах провести подобный эксперимент в феврале в Молдавии официально не говорили.

На фоне позитивной риторики молдавского министра Совет безопасности республики 31 января собрался, чтобы обсудить финансовую стабильность. И это неудивительно, поскольку республика существует в условиях перманентного экономического кризиса последние несколько лет, а тяжелая ситуация в энергетике лишь подлила масла в огонь. Власти не раз объявляли чрезвычайное положение из-за нехватки энергии, что, в свою очередь, усилило инфляцию.

Схожая ситуация наблюдается на Украине, где слухи о грядущей войне заметно бьют по экономическому состоянию нации. В этой связи опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что сейчас подходящее время для экспериментов с энергетической «изоляцией».

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшко считает, что страны выбрали не лучший период для подобных работ, поскольку запасы газа в подземных хранилищах истощаются, тогда как само сырье стремительно дорожает. Эксперт обращает внимание, что в условиях энергетического кризиса большая часть источников электроэнергии задействована на максимуме.

«Если они отключатся от российской энергосистемы на неделю, им придется еще больше вырабатывать электричество. Либо добирать больше угля, либо отключать потребителей.

Сомневаюсь, что на время интеграционных работ у них получится импортировать что-то у европейцев — там цены еще выше и дефицит», — заметил Юшков.

Купля-продажа

По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украина и Молдавия хотят стать снабжающими странами для Евросоюза. По этой причине, объяснил эксперт, на Украине расконсервировали ряд энергоблоков на атомных станциях.

Эксперт считает, что, продавая электроэнергию европейцам, Киев хочет погасить долги перед Евросоюзом и создать стабильную для экономики статью экспортных доходов.

«Если запустить все энергоблоки и ни один не взорвется, то тогда Украина может продержаться неделю. Но тогда должна сработать ставка на атомную энергетику. Но блоки надо чем-то питать. Им нужно своеобразное топливо. Российское топливо Киев отказывается закупать. Американские стержни к их станциям (советским) не подходят. Получается патовая ситуация», — заявил Журавлев.

Игорь Юшков выразил аналогичное мнение. «Украинцы хотят экспортировать электроэнергию в Европу. По мере декарбонизации электричество будет дорожать. Когда страны первоначально заявили об интеграции, у них не было собственного дефицита электроэнергии, потому что была угольная генерация. А сейчас, когда нагрянул кризис, атомные объекты сворачиваются, денег на строительство новых блоков нет. Выработка на атомных станциях будет снижаться», — считает Юшков.

Эксперты также обратили внимание на политическую подоплеку в вопросе энергетической независимости, к которой стремятся две страны.

«Политически — логичный шаг, учитывая разговоры о евроинтеграции. Но власти загоняют народ в условия повышенных тарифов.

Киев пытается показать, что они идут на сближение с Европой. Если покупать газ — то только у европейских компаний. Формулу ценообразования выбрали такую, на которой настаивает Европейская комиссия. В Киеве перенимают правила, даже если они идут во вред», — отметил Юшков.