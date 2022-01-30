Британия готовит санкции против российских «олигархов»

Британские власти готовы уже на следующей неделе расширить санкции против России в связи с нагнетанием ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркнула, что новые ограничения будут распространены на «олигархов Путина».

Трасс отметила в интервью телеканалу Sky News, что власти Соединенного Королевства, расширяя меры воздействия, улучшают санкционное законодательство. Она подчеркнула, что британская сторона намерена вводить санкции только против лиц, непосредственно вовлеченных в «деятельность по дестабилизации на Украине». Ранее источник ТАСС в правительственных кругах королевства сказал, что санкции обнародуют 31 января.

«Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», – подчеркнула Трасс в разговоре с журналистами телеканала.

При этом дипломат не стала подробнее описывать рестрикции. Она лишь добавила, что позиция Германии в вопросе ответных мер на «вторжение России на Украину» стала жестче. В случае необходимости власти ФРГ готовы отказаться от применения российского проекта «Северный поток – 2».

28 января депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что от западных санкций против энергетического сектора России пострадают экономики всех сторон конфликта.

По его мнению, при ограничении экспорта газа российские компании смогут найти других потребителей своего топлива.

«Санкции в конечном итоге обернутся против тех, кто их ввел. Уже сейчас блокирование «Северного потока – 2» мешает снижению цен для потребителей газа [в общей сложности] на миллиарды», – сказал он в ответ на запрос ТАСС.

Санкции против России намерены ввести ЕС, США и Великобритания. В пакет предполагаемых ограничений может войти запрет на экспорт нефти и газа, отключение от мировой банковской системы SWIFT, ограничение на конвертирование валюты, меры по экспортному контролю.

По мнению аналитиков, опрошенных газетой The New York Times, применение таких мер может привести к «краху фондового ранка, инфляции». Пострадают не только российские граждане (повышение цен на продукты и одежду, влияние на пенсионные выплаты, сбережения, обвал рубля), но и жители Европы и США – рестрикции создадут угрозу для стабильности мировой финансовой системы.

Но российские депутаты убеждают: новые меры британских властей не повлияют на граждан России. Об этом в комментарии «Газете.Ru» сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В Лондоне созрело убеждение, что наступает период для очередных антироссийских санкций. Ничего нового в этом отношении, на мой взгляд, не прозвучало. Не похоже, что санкции, которые сейчас пытаются анонсировать, будут отражаться на жизни простых россиян», – сказал он.

Свое мнение он подтвердил намерением Соединенного Королевства выделить для санкций отдельную группу людей.

По его словам, россияне могли бы почувствовать влияние рестрикций в случае отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток – 2».

«Во-первых, Россия уже может найти альтернативу SWIFT, во-вторых, будут финансовые издержки для всех участников этой системы в случае вывода из нее России», – сказал он.

Говоря о возможном запрете на эксплуатацию «Северного потока — 2», он напомнил о заинтересованности политиков Германии и влиятельных немецких бизнесменов. Поэтому, считает парламентарий, Германия полностью не отступит на этом направлении.

«Понятно, что потери, связанные с нефункционированием газопровода «Северный поток — 2», ударили бы по Российскому бюджету, а значит и по многим вопросам, связанным с социальной сферой и экономической жизнью страны», – добавил он.

Как бы то ни было, глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что введение санкций со стороны западных партнеров будет означать разрыв отношений с Москвой.