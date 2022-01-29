Случайно, по ошибке. В Чехии утратили документ, приведший к скандалу с Россией

На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год

В администрации президента Чехии утверждают, что случайно уничтожили секретный отчет о взрывах во Врбетице. Интересно, что сам глава государства Милош Земан, ссылаясь на представленные в этом документе сведения, ранее предполагал наличие альтернативных версий произошедшего. Он говорил, что причастность России к этим событиям не доказана. Москва неоднократно опровергала причастность российских властей к событиям во Врбетице.

Администрация президента Чехии «по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетице», в организации которых власти республики подозревают российские спецслужбы. Об этом в субботу, 29 января, передает радио Сesky rozhlas со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что полиция неделю назад попросила у Пражского града представить для проверки этот секретный документ, поступивший туда 7 апреля прошлого года. Им ответили, что отчет якобы по ошибке был уничтожен вместе с другими документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.

Представители администрации при этом утверждают, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с содержанием отчета о Врбетице, а за процессом ликвидации более 500 документов наблюдала специальная комиссия.

Полиция проверит, не нарушила ли администрация главы государства чешские законы.

Интересно, что сам президент Чехии Милош Земан, ссылаясь на данные этого отчета, ранее предполагал наличие альтернативных версий произошедшего во Врбетице. По его оценкам, причастность РФ к тем событиям не была доказана.

28 января стало известно, что у следствия по этом делу появился новый фигурант — проживающий в Греции владелец чешского паспорта, бывший российский военнослужащий Николай Шапошников. Утверждается, что он якобы тесно сотрудничал с арендовавшей склады коммерческой компаний Imex Group. Следователи считают, что он мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб, которых подозревают в размещении там взрывных устройств. Сам Шапошников через адвоката Imex Group, с которой сотрудничал в качестве консультанта, опроверг утверждения о контактах с

представителями российских спецслужб, пишет ТАСС.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и находился в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек — жителей Врбетице и других сел.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к этим взрывам, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.