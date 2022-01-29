Белый дом возмутило несерьезное отношение Зеленского к «российской угрозе»

Белый дом недоволен позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы «вторжения» России, сообщают американские СМИ. По словам источников, украинский глава обвиняет Штаты в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу». Президента США Джо Байдена в свою очередь раздражает «преуменьшение угрозы». При этом Киев продолжает просить военную помощь у США и НАТО.

Напряженность нарастает в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

«Байдена и его советников, тем временем, раздражают публичные заявления Зеленского, преуменьшающие угрозу [вторжения], и тонко завуалированные уколы в сторону президента США; они полагают, что публичные предупреждения и угрозы России серьезными последствиями – ключ к ее сдерживанию», — говорится в материале.

Зеленский устал от «назойливого внимания» США к российской «угрозе». Он полагает, что заявления американских властей лишь сеют панику на Украине. Кроме того, сообщает CNN, Киев недоволен отказом Вашингтона от применения превентивных антироссийских санкций.

Возмущение Зеленского вызвало также решение Госдепа США об эвакуации дипломатических сотрудников с Украины – он назвал это «ошибкой». Наконец, недоволен Киев и тем, что Вашингтон называет российское вторжение «практически неизбежным».

Источник CNN, в свою очередь, поинтересовался – зачем Киев вдруг начал «искать ссоры» с США.

«Почему вы затеваете ссору с США? Зачем утечки и искажение информации, если США — едва ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» — сказал он.

Издание Politico со ссылкой на источники также сообщает, что Зеленский недоволен действиями администрации Байдена, поскольку США преувеличивают «российскую угрозу» для более выгодных позиций на переговорах с Кремлем – по вопросу Донбасса и другим. Официальный Вашингтон эти подозрения отвергает.

Накануне на встрече с иностранными журналистами Зеленский попросил их перестать писать, что «война начнется завтра».

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — заявил украинский глава.

Зеленский отметил, что паники спровоцировала вывод из украинских банков $12,5 млрд.

«…Это очень дорого стоит для Украины. Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим более $4-5 млрд, на меньшую цифру я и не рассчитываю, так как такая сумма нам очень нужна», — сказал он, заявив о надежде на финансовую помощь от США.

При этом Владимир Зеленский сообщил, что считает вероятность войны высокой. Однако шаги к мирному урегулированию процесса уже предприняты, и высказываться о войне нужно очень осторожно.

«Нельзя говорить, что «завтра будет война» или «поверьте мне, пожалуйста, война будет до конца февраля». Или сказать, как сказали в ноябре: «Война будет до конца года», – а потом сказать: «Послушайте! Всех с Новым годом, но мы сейчас получили информацию: война может быть в январе-феврале». <...> Она может быть, к сожалению, но давайте здесь ставить троеточие, а не точку», — сказал Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что нельзя наверняка сказать, будет ли война с Россией.

«Возможно они [власти РФ] не приняли никаких окончательных решений. Мы готовы к обоим вариантам. Мы работаем над достижением мирного дипломатического решения, но мы готовы к худшему, [к тому,] что Россия использует силу против Украины», — пояснил он.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь отметил, что есть еще время и пространство для дипломатии. Никаких войск на Украину в свете военно-политического кризиса Штаты не отправляли и не планируют. Однако оружие и снаряды украинские военные от западных союзников продолжают получать — только в 2021 году Киев получил военной помощи на $450 млн, сюда входят ПТРК, катера, беспилотники, штурмовые винтовки и боеприпасы. Вашингтон планирует также отправить на Украину боевые вертолеты, Литва и Латвия — ПЗРК Stinger, Эстония — 122-мм гаубицы Д-30.

При этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что у американской стороны нет постоянных сил и наступательных вооружений на Украине. «Если Россия вторгнется на Украину, это не пройдет без последствий. <...> На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО. <…> У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена», — сообщил Милли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние отношения РФ и Запада напоминают «холодную войну».

«После того, как на Украине был спровоцирован при попустительстве целого ряда стран госпереворот, который привел к непоправимым событиям и к тому, что в соответствии со всеми нормами Крым решил стать частью РФ, это привело к напряжению, которое по ряду параметров напоминает «холодную войну», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами. Обвинения в подготовке вторжения Москва отрицает.