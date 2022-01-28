«Пусть лучше шутят, чем нагнетают». Кремль не оценил идею поставки водки по СП-2

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в шутку заявила, что было бы неплохо организовать поставки водки по уже построенному, но до сих пор не сертифицированному в Евросоюзе газопроводу «Северный поток - 2». В Кремле не обиделись и оценили высказывание позитивно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов в России не «заходиться в экстазе» и не воспринимать фразу всерьез.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о шутке заместителя госсекретаря США по политическим делам про прокачку водки, указал, что «не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Викторию Нуланд, она не относится к большим друзьям России», но при этом стоит признать, что ее слова были лишь шутливым ответом репортеру, их не стоит воспринимать как серьезное заявление.

«Она пошутила на реплику журналиста, а это не является заявлением», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Песков обратился к российским журналистам с призывом не относиться к этим словам всерьез и не «заходиться в экстазе».

«Хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — заключил он.

«Газ, оливковое масло или водка»

Фразу, чуть не ставшую поводом для медиаскандала, Нуланд произнесла в ходе недавнего брифинга для журналистов. Корреспондент Associated Press Мэтт Ли, комментируя ее угрозы заблокировать «Северный поток-2», указал на то, что проект уже реализован, а значит, это невозможно. Но при этом, по словам Ли, через него можно было бы качать из России что угодно — хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло.

«Водка — это было бы очень хорошо. Оливковое масло — было бы очень хорошо», — пошутила Нуланд, подчеркнув, что «Севпоток-2» еще не введен в эксплуатацию.

Нуланд также процитировала сенатора Теда Круза, назвав газопровод «куском металла на дне». Она еще раз указала, что в случае «российского вторжения» на Украину он не будет введен в эксплуатацию. «Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток - 2» не будет продвигаться вперед», — добавила сотрудник Госдепартамента.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре 2021 года. В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось создать «дочку» в Германии и оформить на нее все активы немецкой части газопровода.

С момента усиления напряженности вокруг ситуации на Украине и обвинений в адрес России со стороны США и стран Евросоюза в том, что якобы готовится военное вторжение на Украину, все чаще слышны угрозы полной блокировки проекта. В ЕС уже заявили, что, если газопровод не пройдет процедуру сертификации по причине несоответствия европейскому праву, никаких компенсаций «Газпрому» не выплатят.

Как отмечал ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, затраты на демонтаж трубы составят €100-200 млн. Монополист также может продать свою долю в проекте (​​51%) европейским компаниям, однако это не компенсирует затрат даже на прокладку морского участка, не говоря уже о наземной части.

Газопровод стоил около €8 млрд, половину из которых предоставили европейские партнеры в качестве кредитов. В проект инвестировали французская энергокомпания Engie, австрийская OMV, британская Shell и немецкие Uniper и Wintershall Dea.

Накануне МИД Германии запретил бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру возглавить наблюдательный совет дочерней структуры Nord Stream 2 AG — компании Gas for Europe GmbH. В ведомстве решили, что его назначение может «негативно сказаться на служебных интересах» МИД. До 2016 года Халер возглавлял экономический отдел министерства, который занимался реализацией «Севпотока - 2».