«Ковыряйтесь в земле, дури будет меньше». Главное из послания Лукашенко

28 января президент Белоруссии обратился с посланием к народу и парламенту страны. В мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы, гости из регионов, политологи, журналисты, блогеры — всего более 2,5 тыс. человек. Александр Лукашенко напомнил, что скоро в республике пройдет референдум по изменению конституции, призвал оппозиционеров покаяться и пообещал не отправлять армию на войну с Украиной.

Белоруссия подошла к обновлению политической системы, заявил в пятницу, 28 января, глава государства Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту страны.

«Находясь в хорошей форме и уверенно глядя в будущее, мы подошли к важнейшему периоду нашей истории — обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества», — считает он.

Лукашенко напомнил, что вскоре должен состояться референдум по изменению конституции республики. По его словам, проект нового основного закона готовился на протяжении пяти лет.

Ожидается, что конституционный референдум пройдет 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них — расширение полномочий кабмина и его самостоятельность в принятии решений. Также предлагается сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями, пишет ТАСС.

Белорусский президент должен находиться на своем посту не более двух сроков, считает Лукашенко.

«Я сторонник двух сроков президентства», — заявил он.

При этом Лукашенко пообещал, что покинет свой пост, если избиратели пожелают этого.

«Слава богу, что я не ушел от последних выборов. Помните, я говорил: «Подпишитесь за альтернативных кандидатов». Никого я не гнобил, никого я не сажал, чтобы он не был президентом, ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И они там в заключении находятся, потому что были жуликами. Им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте. Так они еще до сих пор советуются: вернуть или не вернуть», — рассказал глава республики.

Лукашенко также призвал находящихся за рубежом оппозиционеров возвращаться на родину.

«Мой вам совет — домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что компенсировать то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете за всю свою жизнь», — утверждает он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что в республике будет принят закон о гражданском обществе — чтобы заполнить «пустоты», где ранее, как он выразился, «гнездились иностранные агенты».

«В ближайшее время, если будет принята конституция, даже и не принята, мы примем закон и четко определим, что такое гражданское общество и что составляет суть этого гражданского общества и структуру. Мы четко дадим ответ на этот вопрос, чтобы основой гражданского общества, как это есть в других государствах и было у нас в сознании, не стали эти спящие нацменовские ячейки, которые в 2020 году хотели перевернуть страну.

Конструктивные общественные организации должны заполнить пустоты в тех сферах, где ранее гнездились так называемые иностранные агенты», — сказал Лукашенко.

По его словам, действующие в стране длительное время некоммерческие организации не стремились помочь власти и встроиться в государственную систему. «В чем суть многих действующих длительное время некоммерческих организаций и фондов? В том, что они противопоставляли себя государству, получая за это гранты иностранных фондов», — утверждает он.

В Белоруссии есть значительные резервы «здоровых сил общества», которые готовы генерировать и воплощать в жизнь конструктивные идеи — в их числе не только крупнейшие общественные объединения, но и новые патриотические организации, добавил Лукашенко.

Условия для войны

Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая агрессия.

«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника — РФ — осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому — наши союзные договоренности», — пояснил он.

По его оценкам, Западу важно «утопить в крови российско-украинское братство», а Украина становится предметом закулисного торга, ее якобы «толкают в пламя конфликта и целенаправленно готовят к агрессии».

«Наибольшую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга, украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство», — полагает он.

Лукашенко заявил, что не будет отправлять белорусских граждан воевать на чужих территориях против какого-либо народа.

«Вы Украину упомянули, упаси меня господь воевать против этого народа, где, может быть, и мои корни спрятаны. Нет такого, я мирный человек и таких приказов не отдаю», — сказал он, отвечая на один из вопросов из зала.

Гибридная война

Лукашенко также привел данные, согласно которым страны Запада якобы потратили более $6 млрд на то, чтобы «разрушить Белоруссию в период президентских выборов в 2020 году». По его словам, подготовка протестов осуществлялась значительно основательнее, чем в предыдущие годы.

«Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что 1,5-2 млн белорусов должны уметь пользоваться оружием, отметив, что второго шанса на создание своего государства у народа не будет.

«Мы были донором стабильности и мира в регионе, вы это помните, но в 20-м году из нас стали лепить агрессора. Зачем? Кому это нужно было тогда и нужно теперь? Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе, поэтому нас не надо упрекать в том, что происходит. Вы этого хотели», — утверждает Лукашенко.

По его словам, санкции против Белоруссии используются западными странами в качестве элемента гибридной войны.

«Санкции — традиционная практика мирового монополиста США и их союзника ЕС. Именно таким образом всегда пытались решать вопросы с конкурентами. Так они борются против Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, а теперь и Беларуси. Сегодня полмира охвачено их санкциями. Атакуя нас, пробуют выдавить с рынка наши флагманы промышленности. Но когда эта задача не под силу, они начинают использовать санкции как элемент гибридной войны», — сказал Лукашенко.

Белорусы, по его словам, знают, что государство всегда их защитит. «Так и будет.

Сделаем все, чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления.

Это важнейшая задача, которая перед нашим правительством поставлена президентом, Все, больше никаких задач. Эта задача — экономика, и точка», — отметил он.

Как полагает Лукашенко, белорусам надо заниматься землей. «Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им, россиянам. И с Запада, из Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем», — заключил президент республики.