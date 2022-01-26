Москва готова забрать из Японии прах Рихарда Зорге

Москва решает вопрос с перезахоронением советского разведчика Рихарда Зорге, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, есть предложение похоронить прах Зорге на юге Курильской гряды. Посольство РФ в Токио получило права на могилу Зорге, предсказавшего точную дату начала Великой Отечественной войны, в прошлом году. Культ Зорге возник во время «оттепели», но внимание к его могиле российских властей усилилось в последние годы.

Российская Федерация занялась решением вопроса с перезахоронением советского разведчика в Японии Рихарда Зорге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть еще необычный аспект – есть инициатива перезахоронить его на нашей территории – на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — заявил министр иностранных дел.

В октябре 2020 года посольство РФ в Токио получило права на могилу захороненного в Японии Зорге. Военный атташе России Сергей Шашков рассказал, выступая на церемонии в честь 125-летия разведчика, что после смерти гражданской жены Рихарда Зорге японки Ханако Исии, ухаживавшей за могилой, права на захоронение перешли ее племяннице. Та, в свою очередь, умерла в 2018 году.

Наследники вдовы Зорге составили завещание о передаче прав на эту могилу российскому посольству в Японии. Примечательно, что в церемонии приняли участие послы Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Рихард Зорге – немецкий дипломат, советский разведчик-нелегал времен Второй Мировой войны. Резидент разведки СССР в Японии с 1933 по 1941 годы.

Семья немецкого инженера Густава Зорге и русской Нины Кобелевой переехала из Российской Империи в Германию в 1898 году, родился Рихард Зорге за три года до этого в Баку. В годы Первой Мировой войны воевал на Западном фронте, получил ранения, потом воевал с русскими на востоке. После войны Зорге стал коммунистом, был пропагандистом, потом переехал в Москву по приглашению Коминтерна. Оттуда направлялся на стажировку в Великобританию. В 1925 году стал большевиком, через пару лет стал сотрудником советской разведки – Разведупра РККА.

В 1933 году под видом немецкого журналиста Зорге направили в Японию, где он был нелегалом-резидентом с позывным «Рамзай» до октября 1941 года. В 1938 году Зорге стал пресс-секретарем посольства Третьего Рейха в Токио. В 1941 году он предупредил Москву о скором нападении Германии на СССР – с точностью до конца июня, а также о решении Японии не нападать на Советский Союз. Это позволило во время битвы за Москву перебросить с востока сибирские дивизии, которые помогли отбить наступление немцев.

В октябре 1941 года большинство из группы Зорге – всего 25 человек, в основном японцев – были арестованы японской контрразведкой. Перед этим была арестована местная резидентура. Суд приговорил Зорге к смертной казни через повешение за шпионаж, приговор привели в исполнение 7 ноября 1944 года. Смертный приговор получил еще один участник шпионской сети, остальных приговорили к разным тюремным срокам.

Порядка 20 лет советская власть не признавала Зорге своим резидентом. Однако уже в 1964 году, во время «оттепели», Зорге присвоили звание Героя Советского Союза. При Никите Хрущеве его стали считать одним из коммунистов, пострадавших от сталинизма.

Изначально останки Рихарда Зорге захоронили во дворе тюрьмы в Токио, однако после перезахоронили на кладбище Тама. В 1966 году при поддержке советского посольства на могиле установили три гранитные плиты. На них перечисляются имена разведчиков из группы Зорге.

Именем Рихарда Зорге в СССР называли улицы многих городов. В Восточном Берлине и после объединения Германии сохранилась «Рихард-Зорге-Штрассе». Кроме того, в память о Зорге называют станции метро, в 2016 году в Казани открыли памятник разведчику. Про него снято несколько фильмов и телесериалов.

Стоит добавить, что официальная церемония возложения цветов к могиле Зорге появилась относительно недавно – ежегодно об этом стали сообщать с 2012 года.