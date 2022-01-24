Дореволюционный человек: почему президент Армении неожиданно ушел в отставку

В Армении произошла неожиданная отставка президента — заявление об уходе подал Армен Саркисян, который занял этот пост еще до «бархатной революции» и прихода во власть премьера Никола Пашиняна. «Газета.Ru» поговорила с одним из потенциальных кандидатов на замену Саркисяну и узнала у экспертов о судьбе президентского поста в Армении.

Почему президент Армении ушел в отставку

Президент Армении Армен Саркисян, который занимал этот пост с апреля 2018 года, подал в отставку.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — говорится в сообщении на его сайте.

Стоит напомнить, что Армения с 2018 года — парламентская республика во главе с премьер-министром, пост которого сейчас занимает Никол Пашинян. Полномочия же президента в ней можно расценивать как символические и представительские. Революция того же года произошла из-за желания президента страны Сержа Саргсяна занять новый де-факто главный пост в стране.

Саркисян стал первым президентом Армении, который был выбран парламентом страны, а не всенародным голосованием в марте 2018 года. Важно подчеркнуть, что это произошло еще до революции, которая произошла в апреле 2018-го.

При этом ушедший в отставку глава государства подчеркнул, что при избрании надеялся, что «новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой» и продвигать национальные интересы на международной арене.

Однако «бархатная революция», начавшаяся с массовых митингов под руководством Пашиняна, началась всего через несколько дней после того, как Саркисян вступил в должность. Он отметил, что в такой ситуации посчитал неверным уходить в отставку и «взял ответственность за события в стране как президент республики». По его словам, это было необходимо, чтобы избежать углубления внутреннего раскола и других негативных последствий.

Спустя четыре года Саркисян понял, что президент не имеет реальных полномочий, чтобы помочь стране. Он отметил, что в Армении сложилась «парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов». В частности, глава государства не может влиять «на вопросы войны или мира» или наложить вето на законы, которые ему не нравятся.

Кроме того, Саркисян написал, что его семья становилась мишенями для нападок со стороны различных политических группировок — и это не могло не сказаться на состоянии его здоровья.

Директор Института Кавказа Александр Искандерян в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что Саркисян оставался одним из последних чиновников высокого ранга, которые заняли пост еще до революции.

«Он не представляет революционную элиту, он из другого поколения. Не в возрастном смысле, а в смысле поколение политиков. После революции в Армении полностью изменилась политическая реальность, а он остался. Поменялся состав парламент, был свергнут Саргсян, а он остался от той дореволюционной системы.

Да, он старался соблюдать принцип равноудаленности и не вовлекаться в дрязги. Но все понимали, что фон его отношений с Пашиняном всегда был непростым, а особенно после войны и новых выборов. Что было конкретно именно сейчас поводом — никто не может сказать», — сказал армянский политолог.

Российский политолог Андрей Арешев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал отставку Саркисяна весьма неожиданной, несмотря на периодические слухи на этот счет. При этом он выделил три наиболее вероятных причины ухода политика с поста главы государства.

«Первое — у президента действительно нет значимых властных рычагов по нынешней Конституции. Но эта ситуация потихоньку меняется, — сейчас создан Конституционный совет, который прорабатывает вопрос возможного возвращения к прежней полупрезидентской системе. Второе — непростые отношения с Николом Пашиняном, что выливалось иногда даже в публичное поле. Так, в ночь на 10 ноября 2020 года, после подписания перемирия по Карабаху, Саркисян одним из первых призвал к отставке Пашиняна, пусть потом все пошло и по другому сценарию.

К тому же, Сарксиян довольно известен в международных финансовых и политических кругах по всему миру. Например, он недавно ездил в Саудовскую Аравию, и, несмотря на то что между этими странами нет дипотношений, его принимали на достаточно высоком уровне. Так что дипломатические способности Саркисяна явно не были реализованы в полной мере.

Ну и третье — это состояние здоровья», — сказал аналитик.

Кто на смену

Согласно Конституции Армении, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание (парламент страны). До вступления в должность нового главы государства обязанности президента исполняет председатель парламента — им стал представитель партии Пашиняна «Гражданский договор» Ален Симонян, который напомнил, что Саркисян в течение недели может отозвать свое заявление.

Внеочередные выборы нового президента в парламенте на 7 лет должны пройти не ранее, чем через 25 дней, но и не позднее, чем через 35 дней после открытия вакансии на должность президента. Президентом Армении избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Один и тот же человек может быть избран только один раз.

В армянских СМИ уже звучат две фамилии, которые могут стать преемниками Саркисяна, получив поддержку парламентского большинства партии Пашиняна. Это руководитель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян и действующий глава МИД страны и бывший председатель парламента Арарат Мирзоян.

Так, Марукян в разговоре с «Газетой.Ru» не стал опровергать или подтверждать факт переговоров о возможном выдвижении в президенты. При этом у себя на странице в Facebook он ответил на комментарий пользователя, который пожелал видеть политика президентом словами «тогда я буду баллотироваться».

«До тех пор, пока отставка президента республики не вступила в силу, некорректно говорить о комментариях. Президент только вчера подал в отставку, какие могли быть у меня переговоры? Пока об этом несерьезно говорить», — сказал политик, подтвердив, что у него хорошие отношения с членами действующего правительства.

Политик согласился с Арменом Саркисяном, что в Армении есть проблема, заключающаяся в том, что у президента сейчас мало полномочий. Марукян сказал, что вошел в Совет по конституционной реформе, где действительно будут рассматривать возвращение страны к прежнему устройству.

При этом еще в октябре 2021 года утверждалось, что поправки в главный закон будут касаться, прежде всего, системы управления и судебных органов, а не формы правления. Это подтверждал и сам Пашинян в декабре, выступив против усиления президента, несмотря на то что допускал это еще весной.

Аналитик Искандрян также не думает, что правящая партия сейчас готова будет вернуться к полупрезидентской форме правления.

«Никаких серьезных оснований к этом я не вижу. Власть выиграла выборы, им ничего не угрожает политически. Эта Конституция прекрасно подходит для любой действующей власти, у «Гражданского договора» устойчивое большинство в парламенте», — сказал он.

Потенциальный кандидат в президенты Марукян, в свою очередь, добавил, что всегда лоббировал хорошие отношения Армении и России.

«Здесь ничего не меняется. Совсем недавно Армения как председатель в ОДКБ сыграла очень важную роль в кризисе в Казахстане, и это тоже говорит, что Москва и Ереван — стратегические партнеры», — отметил он. При этом Марукян сказал, что поддерживает начавшийся в январе процесс армяно-турецких переговоров при посредничестве Москвы.

Марукян был депутатом парламента трех созывов, в 2017–2019 годах его партия входила в депутатский блок «Елк» («Исход») вместе с «Гражданским договором» действующего премьер-министра Никола Пашиняна. По итогам внеочередных выборов в парламент 2021 года «Просвещенная Армения» не прошла в законодательный орган.

По словам Искандряна все предположения о кандидатах делаются на основе догадок.

«Я думаю, что даже в правящей элиты пока нет окончательно сформировавшегося решения, кто будет следующим президентом. Но упомянутые люди в теории вполне могут ими стать, но комментировать сплетни последнее дело», — сказал политолог.

По мнению Арешева, в краткосрочный период времени вряд ли стоит ожидать каких-то изменений, в том числе во внешней политике Армении, в зависимости от личности нового президента.

«А если будут потом вноситься серьезные поправки в Конституцию, то, как минимум, понадобится референдум, а то и всеобщие выборы президента..

Что касается Марукяна и Мирзояна, то это достаточно известные фигуры. Особенно первый, который сначала входил в одну коалицию и тесно сотрудничал с Пашиняном, потом усиленно тогда разыгрывал из себя оппозицию. Но «Гражданский договор» вполне может выдвинуть кого-то из их, так как у этой партии довольно короткая скамейка запасных. Половина их депутатов, скажем, даже по возрасту не может претендовать на пост президента, не говоря уже об опыте», — заключает аналитик.