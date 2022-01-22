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Политика

«Тренд, заданный США». Почему Киев ввел санкции против австрийских архитекторов

В Госдуме считают санкции Украины против российских компаний «дешевым популизмом»

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Антон Новодережкин/ТАСС
Украинские власти ввели пятилетние санкции против российских и иностранных компаний и физлиц. В частности, в список вошли дизайнер Артемий Лебедев, бывший генпрокурор России Юрий Чайка и сотрудники австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Последних о предстоящих ограничениях Киев предупреждал еще в конце 2020 года.

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких иностранных компаний. Таким образом, он одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – отмечается в указе главы государства.

Всего под рестрикции попали более 20 организаций. В перечне указаны как промышленные компании («Трансстрой», «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», «Крымсетьэнергопроект»), так и те, которые связаны с культурой – «Русские сезоны» и «Национальное культурное наследие».

Среди российских физических лиц, которых теперь не пустят на Украину, указаны бывший генпрокурор, постпред президента на Кавказе Юрий Чайка, начальник ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, а также другие чиновники, силовики и судьи из разных регионов страны.

Кроме того, под санкции попал дизайнер Артемий Лебедев. В своем Telegram-канале он иронично заметил: «Зая, теперь я могу спать спокойно». В 2015 году его студия сделала логотип Крыма, а в 2021 году – Одессы.

Помимо этого, санкции наложены на шесть австрийцев, которые работают в венском архитектурном бюро Coop Himmelb(l)au, разработавшем проект здания театра в Севастополе (окончание строительства планируется в 2023 году).

История с архитектурным агентством длится уже год. В 2020-м стало известно, что украинские прокуроры возбудили против его сотрудников уголовное дело из-за участия в проекте театра в Севастополе. Тогда же были запущены «внутренние процедуры по принятию санкций».

Украинские политики также призвали иностранных предпринимателей отказаться от сотрудничества с австрийскими архитекторами. Спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев тогда предупредил, что сотрудникам бюро «запретят въезд на Украину», а компания понесет серьезные репутационные убытки.

По его словам, с момента заведения уголовных дел на Украине «название бюро будет связано с позорной помощью оккупантам в совершении международного преступления». При этом дипломат выразил мнение, что руководитель бюро Вольф Д. Прикс «не избавится от прозвища «карманного архитектора Кремля».

Прикс же не считает санкции Украины законными, так как европейская санкционная политика не подразумевает ограничений в отношении культуры. Он уверен, что культурные объекты и участие в их постройке не является основанием для введения санкций против архитекторов. В ответ на предупреждение о санкциях он ответил коротко: «Я не планирую ехать в отпуск в Чернобыль».

Немецкий журналист Герхард Матциг год назад связался с главой австрийской архитектурной компании и спросил, почему тот «строит для Путина». Прикс ответил, что создает объекты не для главы государства, а для государства. Он подчеркнул, что его постройки – «это объекты культуры, а не казарма».

Глава бюро добавил, что «посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири». Журналист, несмотря на свою антироссийскую позицию, согласился со словами архитектора.

Специалисты австрийской компании участвуют в нескольких крупных проектах по постройке культурных объектов в России. Кроме севастопольского театра, по их чертежам будут построены кластер искусств в Кемерово и спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Ожидается, что оба объекта полностью будут введены в эксплуатацию к 2023 году.

Что касается культурного комплекса в Кузбассе, он будет состоять из двух частей: культурно-образовательной и музейно-театральной. При этом его открытие, как заявляли в ноябре прошлого года кемеровские власти, создаст дополнительно 1,2 тыс. рабочих мест. Первые объекты кластера были введены осенью 2021 года.

Тем, кто попал в перечень запрещенных лиц и компаний, блокируют активы на Украине (временное ограничение прав на пользование и распоряжение имущества, ограничение торговых операций, аннулирование документов разрешительного характера и пр.). Срок действия ограничений – пять лет.

На введение рестрикций уже отреагировали в Госдуме. Зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что Зеленский проводит политику в «тренде, который был задан США».

«И в тот период, когда Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией, необходимо как-то о себе заявить. Украина все время подталкивает США и Европу к санкциям против России, против «Северного потока – 2». Но хозяева особо не прислушиваются к их просьбам», – сказал парламентарий в комментарии RT.

Политик считает, что принимая ограничения, украинский лидер привлекает к себе внимание Запада и доказывает свою значимость. По его мнению, эти шаги ни к чему не приведут. «Это дешевый популизм и больше ничего», – заключил Чепа.

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