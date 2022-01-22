«Страна с многовековой историей». Что знает об Украине глава Форин-офиса

Лиз Трасс во время встречи с контингентом британских войск, дислоцирующихся в рамках миссии НАТО в Эстонии

Глава британского МИДа Элизабет Трасс согласовала визит в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил источник. Подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало. Если Трасс приедет в столицу России, то она станет первым главой Форин-офиса, побывавшим в стране с 2017 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова накануне раскритиковала заявление Трасс о том, что «Кремль ничего не вынес из уроков истории». Сама министр известна в России своей поездкой на танке в Эстонии.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс может посетить Москву с официальным визитом в феврале. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает агентство «Интерфакс».

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита», — отмечается в сообщении.

Трасс может стать первым главой Форин-офиса, прибывшим в столицу России с 2017 года, когда Москву посещал бывший тогда главой МИД королевства Борис Джонсон.

Накануне в Москву был также приглашен министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его позвал глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ответ на приглашение посетить Лондон для обсуждения вопросов безопасности.

21 января, Трасс и Уоллес находились с визитом в Австралии. Глава МИД Великобритании заявила, выступая с речью, что потенциальное вторжение на Украину приведет к затяжному кризису и человеческим жертвам.

«Вторжение приведет лишь к ужасному затяжному кризису и человеческим потерям, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне. Кремль ничего не вынес из уроков истории», — сказала глава Форин-офиса.

«Украина — гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали силы вторжения — от монголов до татар. Они страдали от голода, спонсируемого государством. Их стойкость глубока. Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну», — заявила британский министр.

Трасс также призвала Москву к «конструктивным переговорам» по поводу Украины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского чиновника в своем Telegram-канале.

«Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, сегодня заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?» — написала официальный представитель МИД РФ.

Захарова написала также, что Трасс «не упомянула о страданиях украинцев от фашизма, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?».

«Удивительное по невежеству высказывание главы МИД Британии об Украине, которая точно получила эту должность не за знание истории и внешней политики, вовсе не ошибка. Это новая закономерность. Она объясняется просто — отсутствием внятной картины истории и сплошными штампами и идеологемами в голове. Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе», — написал в свою очередь в Telegram-канале российский парламентарий Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что «не удивится, если Трасс действительно считает, что Украина существовала во времена монголо-татарского нашествия».

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс вступила на свой пост в сентябре 2021 года. До этого политик-консерватор занимала посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона в 2014—2016 годах, была министром юстиции и стала первой в истории женщиной лордом-канцлером — в первом кабинете Терезы Мэй, с 2016 по 2017 годы.

В начале декабря 2021 года Трасс привлекла внимание российских СМИ своим визитом в Эстонию для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Риге. Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону, одетая в каску и камуфляжный жилет. Ее сопровождал военнослужащий британских бронетанковых войск, размещенных в Прибалтике.

Liz Truss channelling her inner Margaret Thatcher as the Foreign Secretary drives a tank in Estonia on the frontiers of freedom. pic.twitter.com/NAea9bvSWp — Cllr Joe Porter (@JoePorterUK) December 1, 2021

Перед этой показательной поездкой Трасс заявила: «Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах… НАТО — альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций».

Примечательно, что в юности Элизабет Трасс участвовала в демонстрациях против лидера консерваторов, премьер-министра Маргарет Тэтчер, также катавшейся в 1980-х на танке.