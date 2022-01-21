ICAO признала, что перехвата самолета Ryanair не было, поэтому организации и западным странам теперь необходимо «спустить все на тормозах», заявил президент Белоруссии. Он пригрозил возможными судебными исками государствам, наложившим на белорусский бизнес санкции, и пообещал потребовать компенсаций за ущерб. Политик также предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отчет Международной организации гражданской авиации (ICAO) по делу об экстренной посадке борта Ryanair в Минске, после которой были задержаны белорусский оппозиционер Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

«Фактов нет, мы тоже это видим: сейчас это разослано всем странам - членам ИКАО. Вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них - это спустить все на тормозах, не лезть в дебри», - цитирует политика БелТА.

Лукашенко назвал «героическими людьми» сотрудников ICAO, занимавшихся расследованием инцидента. «Они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его, что МиГ он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали», - сказал он.

«Пусть платят за ущерб»

В отчете ICAO, который во вторник был опубликован на профильном авиационном ресурсе Aviation Herald, говорится, что борт был посажен в аэропорту Минска после получения намеренно ложного сообщения о минировании. При этом эксперты «не смогли приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству». Документ также был разослан всем странам - членам организации.

По словам Лукашенко, для Белоруссии важен сам факт того, что по итогам расследования были сделаны соответствующие выводы, а обвинения в том, что белорусские власти специально посадили самолет ради задержания оппозиционера, снимут. В дальнейшем возможны обращения в судебные органы, подчеркнул он. «Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только «Белавиа», стране в целом», — подчеркнул он.

Ранее Белоруссия направила в ICAO запрос о законности наложенных на нее из-за посадки лайнера санкций других государств. Он должен быть рассмотрен 31 января вместе с докладом о результатах расследования.

«Это коснется всех»

Выступая перед журналистами, Лукашенко также коснулся темы эскалации ситуации на Украине и возможных военных конфликтов, а также давления со стороны стран Запада. Политик предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство.

«Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы защититься. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется», — сказал он (цитата по «СБ. Беларусь сегодня»).

«Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли, дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю: если кто-то не вразумил все это — мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что обе страны не настроены на агрессивные шаги. «Мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад», — отметил он. В случае любой военной агрессии «это коснется всех», подытожил президент.