«Неуверенное руководство»: за что Токаев уволил министра обороны

В Казахстане, несмотря на смену состава правительства, продолжаются перестановки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Минобороны Мурата Бектанова из-за его «безынициативного руководства» во время беспорядков. Новым министром стал командир нацгвардии Руслан Жаксылыков.

Глава Минобороны Казахстана Мурат Бектанов лишился своей должности решением президента. Касым-Жомарт Токаев считает, что он не проявил командирских качеств во время беспорядков в начале января.

Вместо Бектанова ведомство возглавил Руслан Жаксылыков, который был замминистра внутренних дел и командовал национальной гвардией.

«Во внутренних войсках проработал более 30 лет. Начинал свою деятельность с самых низов, работал на разных руководящих должностях», – рассказал о новом главе ведомства Токаев.

Он потребовал кардинально повысить боевую подготовку Вооруженных сил страны. Президент считает, что сначала следует модернизировать военную разведку, которая доносила бы своевременную и достоверную информацию руководству страны. Он подчеркнул, что нужно предотвращать ЧС на объектах, где хранятся боеприпасы.

Среди задач, поставленных новому министру, – обновление вооружения казахстанских военнослужащих. «В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет», – пояснил президент республики, подчеркнув, что меры стоит применять системно.

Новому министру также предстоит пересмотреть план по закупке военной техники на нынешний год с учетом массовых беспорядков и повысить кадровый потенциал ВС.

За что уволили Бектанова

По мнению Токаева, во время январских протестов Бектанов не воспользовался потенциалом армии, в результате чего власти были вынуждены обратиться к союзникам за помощью. Президент подчеркнул, что казахстанские военные «показывали хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений».

«Армия должна быть оплотом нашей независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи.

Министр Бектанов не проявил командирских качеств», – констатировал Токаев.

Взлет и падение Бектанова

Мурат Бектанов родился 18 сентября 1965 года в КазССР, окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище (1988), Военную академию Вооруженных сил Казахстана, Военную академию Генерального штаба ВС России.

Свою карьеру он начал с должности командира мотострелкового взвода в 1989 году. Спустя 30 лет он стал первым заместителем министра обороны Казахстана – начальником Генштаба ВС республики. Спустя три месяца работы он получил строгий выговор от казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева за «ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе» из-за взрыва боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами.

ЧП произошло в конце июня 2019 года. Рядом с Арысью, где проживают около 45 тыс. человек, произошел пожар, что привело к взрыву арсенала.

Жителей города эвакуировали в Шымкент на несколько дней. Погибли три человека: двое военных и гражданский. Спустя четыре месяца погиб сапер при уничтожении боеприпасов. При этом населенный пункт настолько пострадал, что его буквально пришлось отстраивать заново, пишет Sputnik.

Спустя два года произошел аналогичный инцидент недалеко от села Королевка. На складе с оружием произошел пожар, что привело к сильным взрывам – в 46 км от населенного пункта в домах повыбивало окна, пишет DW.

Официальные лица никак не комментировали произошедшее более двух часов. Но после многочисленных публикаций в соцсетях Токаеву пришлось отреагировать. На своей странице в Twitter он написал, что жителей соседних сел эвакуировали, ранения получили 30 военных. Вместе с тем он призвал казахстанцев сохранять спокойствие. В комментариях к посту пользователи призывали президента распустить правительство или, как минимум, уволить главу Минобороны Нурлана Ермекбаева, отмечает DW.

К оборонному ведомству было больше всего претензий в соцсетях, потому что военное руководство молчало, пока не вышел твит Токаева.

Сначала Минобороны заверило население, что на складе находились «инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета». Но через несколько часов, как пишет издание, в министерстве признали, что там хранились боеприпасы, которые были перевезены туда из Арыса. В результате трагедии 17 человек погибли, 98 пострадали.

Это происшествие привело к отставке Ермекбаева и приходу на пост главы Минобороны Бектанова. В этой должности он продержался меньше полугода.