«Хотим договориться прежде всего с американцами»

США и НАТО использовали Украину в качестве рычага давления, своими действиями доведя ситуацию в Европе до критической отметки, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Однако он выразил уверенность в том, что полномасштабных боевых действий на континенте не будет.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил США и НАТО в том, что ситуация в Европе стала критической. «Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — отметил он, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

Рябков подчеркнул, что Москва надеется достичь договоренностей по гарантиям безопасности прежде всего с Вашингтоном. «Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — сказал замминистра.

Он напомнил, что российская сторона в декабре публично выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности, чтобы все, «кто этим интересуется, а таких немало, реально понимали, о чем мы ведем речь», а не для того, «чтобы завысить ставки или сузить пространство для маневра» оппонентам.

Три раунда переговоров, на которых обсуждались возможные гарантии, прошли на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене. «Полезность всех этих мероприятий прежде всего в том, что они позволили лучше разобраться в подходах и позициях друг друга», — считает дипломат.

Никаких ответов Москва пока не получила и из-за срочности вопроса «не готова ждать их вечно», погружаясь в обычную дипломатическую и бюрократическую «кутерьму».

«Мяч сейчас однозначно на стороне США, именно их напористый курс привел к текущей ситуации. Мы рассчитываем на продолжение диалога с американцами по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь», — подытожил Рябков.

Военная «подпитка» Киева

Накануне стало известно, что администрация президента Джо Байдена предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $200 млн «на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения». В Госдепе подчеркнули, что за последний год объемы помощи Украине в сфере безопасности превысили показатели всех предыдущих лет (с 2014 года). Рябков призвал США прекратить военную поддержку Киева, заявив, что такая политика представляет непосредственную угрозу для России.

«Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий», — сказал он.

В российском МИДе в очередной раз призвали Вашингтон заставить Киев выполнить Минские соглашения, если там «действительно заинтересованы в политическом урегулировании» конфликта на Украине.

Война в Европе

Рябков выразил уверенность, что полномасштабных боевых действий в Европе не будет и тем более их инициатором не будет Москва. «Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — заявил дипломат.

Он вновь подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину или предпринимать каких-либо агрессивные действия против других стран.

«Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории», — сказал он журналистам.

«США плюс»

Комментируя переговоры по гарантиям безопасности, в которых принимали участие и представители НАТО, Рябков подчеркнул, что альянс в последнее время все больше напоминает «США плюс».

«Я могу судить по информации, которую мы получили из Вены и которую наша делегация, что называется, собрала, участвуя в мероприятии в Брюсселе. НАТО мне все больше хочется называть «США плюс», такие примерно впечатления», — констатировал он.

В пятницу, 21 января, представители США и России вернутся к обсуждению гарантий безопасности: в Женеве пройдет встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. В Вашингтоне заявляют, что готовящийся новый раунд является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в контексте украинского вопроса. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова считает, что, формально не отказываясь от диалога по гарантиям, Вашингтон лишь пытается «сохранить лицо».

Россия передала США и НАТО свои предложения по безопасности 15 декабря. Москва требует от Запада гарантий того, что альянс не будет расширяться на восток и что в его состав не будут принимать бывшие республики СССР.