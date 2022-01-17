Клан изгнали: три зятя и племянник Назарбаева покинули свои посты

После массовых беспорядков, которые начались в Казахстане 2 января, племянник и зятья первого президента республики Нурсултана Назарбаева лишились своих высокопоставленных должностей. Теперь первый замглавы КНБ Самат Абиш и сразу все мужья трех дочерей Назарбаева больше не руководят значимыми организациями страны. О том, кто еще поплатился за свое близкое знакомство с бывшим главой республики, — в материале «Газеты.Ru».

Племянник первого президента Казахстана Самат Абиш отправлен в отставку. Он больше не занимает пост первого заместителя главы Комитета нацбезопасности (КНБ). Об этом говорится на сайте президента республики Касым-Жомарта Токаева. Самат Абиш занимал эту должность с 2015 года.

7 января в местных СМИ прошла информация о задержании Абиша. Но в пресс-службе КНБ Казахстана эти сообщения опровергли, назвав их «провокацией». «Информация о задержании 7 января 2022 года в Алматы экс-первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер», – говорится в заявлении.

Спустя почти неделю в комитете заявили, что Самат Абиш и вовсе не является «бывшим». На 13 января он, как оказалось, по-прежнему занимал свою должность, но был в ежегодном отпуске. В пресс-службе казахстанского ведомства пояснили, что сообщают об этом «в связи с поступающими запросами».

Своих постов также лишились зятья экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Тимур Кулибаев, женатый на средней дочери политика Динаре, ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом он сообщил в своем заявлении, опубликованном на сайте палаты.

«С сегодняшнего дня [17 января] я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», – отметил он, упомянув, что проработал главой союза восемь лет.

В качестве главного итога работы организации под своим управлением он назвал «налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата». Далее он перечислил все достижения и планы на будущее, которые сформированы в соответствии с поручениями президента страны.

За время протестов Динара и Тимур лишились около $300 млн, подсчитал американский Forbes. В итоге их состояние составило $3 млрд у каждого из супругов. Кулибаевы контролируют самый крупный по величине активов банк республики – Народный банк (Халык-банк). Стоимость активов организации составила 16% относительно максимальной стоимости в 2022 году.

Своих постов также лишились и два других родственника Назарбаева. Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента Казахстана Алие, досрочно лишился своих полномочий гендиректора АО «Казтрансойл». Об этом сообщил 15 января казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Досанов занимал свою должность с 2016 года.

Кайрат Шарипбаев, которого считают вторым супругом старшей дочери Назарбаева Дариги, проработал на должности главы правления национальной газовой компании АО «QazaqGaz» менее полутора лет. О том, что он ушел с должности, также стало известно 15 января.

11 января в своём выступлении на заседании Мажилиса парламента республики Токаев призвал перенаправить средства от утилизационного сбора из компании «Оператор РОП» в государственные организации, а также изменить ставки самих сборов. В Казахстане компанию связывают с младшей дочкой елбасы Алией Назарбаевой.

- У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП», — сказал тогда Токаев.

Другие отставки, к которым привели протесты

6 января – в день, когда ситуация с массовыми беспорядками в городах Казахстана стала неуправляемой, и Токаеву пришлось обратиться к ОДКБ, – был отстранен глава КНБ Карим Масимов. Вместе с ним своих постов лишились его заместители начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

8 января казахстанские спецслужбы задержали Масимова. Самого бывшего главу КНБ обвиняют в госизмене, а его заместителей — в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

56-летний Масимов занимал свой пост с 2016 года. До этого он был приближенным Назарбаева, возглавляя дважды правительство Казахстана – с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016-ый. В промежутке между этим он руководил администрацией президента республики.

17 января стало известно, что в отставку ушел генерал-майор полиции Нурлан Масимов, который занимал эту должность с 2016 года. Он был начальником департамента полиции Павлодарской области. Масимов рассказал на своей странице в Facebook, что с поста его убрал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По данным местных СМИ, Нурлан Масимов — двоюродный брат экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова.

11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу спецслужб республики во время акций протестов в стране, которые начались 2 января.

По его словам, КНБ «не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности». Кроме того, в некоторых регионах руководители департаментов комитета оставили административные здания вместе с оружием и секретной документацией.

Всю ответственность за погромы он возложил на правительство, убрав с должности его главу Аскара Мамина. Он был назначен на должность председателя кабмина еще Назабаевым. До этого работал первым заместителем премьер-министра республики (2016-2019 гг), а также мэром нынешней столицы Казахстана (2006-2008 гг).

Токаев также убрал из политики и самого Назарбаева, как того требовали протестующие. По закону первый президент Казахстана должен был пожизненно остаться на посту главы Совета безопасности страны.