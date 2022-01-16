«Варварское проявление». Что ждет пассажира автобуса, пообещавшего «бить русских»

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент, в котором называющий себя дагестанцем мужчина оскорблял пассажиров автобуса в Москве и пообещал «бить русских». Поведение пассажира должны оценить в правоохранительных органах, заявил руководитель региона в воскресенье, 16 января.
«Накануне в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек (предположительно, уроженец одной из кавказских республик), называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, позволяя себе при этом националистические высказывания», — говорится на официальном сайте главы Дагестана.
Что именно произошло
Об инциденте стало известно в субботу, 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. Другие пассажиры попросили его вести себя приличнее, но тот назвал всех нацистами и стал оскорблять женщин и пожилого мужчину. Он представился дагестанцем и заявил, что «с вами, русскими, надо себя так вести».
«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — заявил он, добавив, что находится «у себя дома», поскольку является гражданином России.
Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.
Как отреагировали в Дагестане...
В Общественной палате Дагестана призвали наказать уроженца республики.
Глава региона подчеркнул, что поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит «исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим».
«Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления», — указал Меликов.
Он считает, что «этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить».
«В Дагестане в мире и дружбе живут десятки народов. Республика является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур. Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи.
В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы», — заключил глава Дагестана.
...и в Москве
Представители движения «Ветераны России», в свою очередь, сообщили, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и привлечь мужчину к ответственности за разжигание межнациональной розни.
«В понедельник направим обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку. Разжигание межнациональной розни — это весьма серьезное преступление, которое несет общественную опасность. Этот молодой человек должен принести публичное извинение за данный поступок перед российскими гражданами. Ну и сами уроженцы Дагестана должны с ним провести разъяснительную работу. Видимо его родители упустили возможность полноценного воспитания и уважения к старшим», — рассказал «Газете.Ru» председатель организации Ильдар Резяпов, обратив внимание, что это не первый случай перепалки уроженцев Дагестана с пассажирами столичного транспорта.
Однако обращаться в органы уже не придется — в воскресенье вечером стало известно, что уголовное дело возбуждено.
«В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ СК России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается», — проинформировали в столичном управлении СК.
Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.