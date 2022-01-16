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Глава Дагестана возмутился инцидентом с уроженцем региона в московском автобусе

Глава Дагестана Меликов: угрозы «бить русских» нарушают кодекс дагестанца

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Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в московском автобусе, в котором называющий себя дагестанцем мужчина пообещал, что будет «бить русских». Заявление опубликовано на сайте главы региона.

По словам Меликова, поведение молодого человека «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим.

«Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления», — подчеркнул Меликов.

Он заявил, что этот человек должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также уроженцам Дагестана, «от лица которых он пытался выступить».

Представители движения «Ветераны России» сообщили, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и привлечь мужчину к ответственности за разжигание межнациональной розни.

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