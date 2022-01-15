«Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар — ударом. Так у нас заведено»

Ингушский общественник Сараждин Султыгов ответил Рамзану Кадырову и перечислил три претензии ингушей к главе Чечни: это территориальные проблемы, проблема беженцев и нелестные высказывания чеченских чиновников в сторону ингушей. Как рассказал Султыгов «Газете.Ru», в Чечне пытаются разговаривать с «позиции силы». Сам Кадыров 15 января опубликовал новое видео, в котором заявил, что трехдневный срок истек, но «никто из Ингушетии не явился с претензиями». Подробности конфликта между соседями — в материале «Газеты.Ru».

Сопредседатель ингушской общественной организации «Мехк-Кхел» Сараждин Султыгов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему именно он дал ответ на ультимативное обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к народу Ингушетии.

«Собрались организацией, пригласили со стороны общественников и начали совещаться, отвечать ли и что. Были желающий дать более резкий ответ. В итоге большинство поддержало мою позицию и остановились на моей кандидатуре. Мне и раньше приходилось отвечать [на подобные требования]. Я до личностей не опускался, не оскорблял никого», — рассказал он.

Султыгов добавил, что его упрекают сейчас за то, что он использовал ингушский язык, обращаясь к Кадырову. «Но я подумал так: пусть это останется между нами, чем выносить это. Рамзан Ахматович сказал это на русском, чтобы его услышали все. Он сказал, что в глубине души мы его любим. А за что мы его должны любить?» – заключил Султыгов.

По его словам, в Чечне пока не отреагировали на его обращение к Кадырову.

«Последнее выступление Рамзана Ахматовича, где он дает три дня нам, чтобы аргументированно определить свои претензии… Он разговаривал нормально, я считаю. Единственное, конечно, что Даудов и Рамзан Ахматович — они пытаются разговаривать с нами с позиции силы», — добавил общественник.

Он также рассказал об отношении к главе соседней республики.

«У нас нет никакой ненависти к Кадырову. Мы понимаем, что у нас он отжал эту землю, присоединил ее к Чечне. Он для своего народа это сделал. Естественно, у нас ненависть есть к бывшему главе Ингушетии Евкурову», — сказал Султыгов.

В 2018 году Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, о которой соседние республики спорят с момента распада Советского Союза. Часть земель Ингушетии тогда отошли Чечне — и наоборот.

«Даже когда конституционный суд Ингушетии вынес решение о противоречии этого соглашения с конституцией Ингушской республики, Юнус-бек Баматгиреевич обратился в Конституционный суд России. Суд не имел права рассматривать этот вопрос по закону, но, к великому сожалению, законы пишут одни, а никто их не исполняет», — сказал Султыгов.

Кроме того, он ответил на вопрос, приходилось ли ему общаться с главой Чечни.

«С Даудовым мы разбирались, а с Рамзаном Ахматовичем не приходилось сидеть за одним столом. По большому счету должны встречаться с ним председатель парламента, правительство, глава республики. Наш парламент, правительство и наш глава республики в адрес Кадырова, тем более в адрес чеченского народа, ни одного плохого слова не сказали. А они себе позволяют грубить, хамить, оскорблять. В Чечне это у него проходит, там слова поперек никто не скажет, но мы-то ингуши. Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар — ударом. Так у нас заведено», — заключил Сараждин Султыгов.

Обращение Кадырова к ингушам

12 января глава Чечни обратился к ингушскому народу. Он потребовал предъявить ему официальные претензии.

«Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», – сказал Кадыров. Свое заявление он сделал в прямом эфире в Instagram.

Он добавил, что если ингуши считают его своим врагом, то пусть определят «степень вины и степень наказания». «Что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить», – сказал глава Чечни.

Кадыров предупредил, что сполна спросит с тех, кто пытался посеять раздор между народами, если обвинения не будут предъявлены.

Ответ ингушей Кадырову

14 января Сараждин Султыгов опубликовал на YouTube-канале «Мехк-Кхел Ингушетия» обращение к Кадырову в ответ на требование главы Чечни в течение трех дней предоставить ему «обоснованные претензии» ингушского народа.

Султыгов заявил, что у ингушей есть несколько причин для недовольства. Первая – это территориальный вопрос, который не может решиться уже почти 30 лет.

«Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом […] Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную, определить границу по всему периметру […] Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища […] Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», – цитирует слова общественника издание «Фортанга».

Вторая претензия – нелицеприятные высказывания высокопоставленных чиновников Чечни в адрес жителей соседней республики.

«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам на встречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — заявил Султыгов.

Третья – неправомерные действия со стороны властей Чечни в отношении ингушей, живущих в республике. «Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это», — сказал он.

Новое обращение главы Чечни

15 января Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram 12-минутное видеообращение. Он сказал, что трехдневный срок истек, но «никто из Ингушетии не явился с претензиями».

«Я знаю, что вы любите меня и уважаете. Сегодня ингушский народ показал всему миру, что к чеченцам и лично к Главе Чеченской Республики у них нет претензий», — заключил Кадыров.