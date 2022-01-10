«Мы не оккупанты, нас пригласили братья». Как проходит операция ОДКБ в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеосвязи, 10 января 2022 года

В понедельник состоялась видеоконференция лидеров стран-участниц ОДКБ. Главы государств подвели промежуточные итоги миротворческой миссии в Казахстане, а также обсудили сроки ее завершения и вывода войск из республики.

«Зоны хаоса»

«Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях», — сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он уточнил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике завершится вместе с антитеррористической операцией. Лидер страны отметил, что целью террористов был государственный переворот. Злоумышленники использовали собственную связь и переодевались в военную форму. Затем «началось то, что войдет, наверное, в историю как Алма-Атинская трагедия».

«Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением совета безопасности Казахстана, основанным на всестороннем анализе правоохранителей и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер», — заявил Токаев.

Он добавил, что все требования мирных протестующих были услышаны и выполнены государством. Но для организаторов агрессии против Казахстана это не имело никакого значения. Боевики отказались от своих планов, узнав о прибытии ОДКБ. Сейчас в стране находятся 2300 миротворцев. Их миссия показала востребованность и эффективность ОДКБ, считает глава Казахстана.

«Не застали нас врасплох»

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что случившееся в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешательства извне.

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», — подчеркнул российский лидер.

По его мнению, следует «подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил (стран-участниц ОДКБ – «Газета.Ru»)». Он считает, что решения следует принимать не только оперативно, но и единообразно.

«Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна Казахстан, впредь не застали нас врасплох, чтобы мы были полностью мобилизованы и готовы дать отпор любым провокациям», — подытожил президент РФ.

Он также заверил, что после выполнения своих функций весь контингент будет выведен с территории Казахстана.

«Нас пригласил наш брат»

«Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по собственному желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну», — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что странам-участницам ОДКБ следует откликнуться на просьбы президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который призвал поддержать его государство военной техникой. «Не хотелось бы, чтобы ситуация (подобная беспорядкам в Казахстане – «Газета.Ru») повторилась и в Таджикистане», — пояснил белорусский лидер.

Он также уверен, что уроки из протестов в Казахстане должны извлечь и другие страны, так как, согласно информации белорусов, «взгляды» террористов «брошены, в том числе, на Узбекистан».

Единый список террористов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список террористических организаций, признанных запрещенными в ОДКБ.

А глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров предупредил о риске перемещения террористов, принимавших участие в беспорядках в Казахстане, через границы — внутри стран ОДКБ.

«Согласно поступающей информации, большое количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов», — заметил премьер.

По его словам, в этой связи страны-участницы ОДКБ обязаны «предпринять совместные усилия в целях восстановления стабильности в Казахстане и недопущения атак на военные, административные и социальные объекты страны».

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал укрепить механизмы кризисного реагирования ОДКБ. По его мнению, это, «бесспорно, послужило бы» как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов организации».

В начале 2022 года в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ. Несмотря на то, что власти пошли на уступки, беспорядки охватили всю республику. Протестующие жгли машины, здания администраций, нападали на представителей органов правопорядка и мародерствовали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января призвал страны, состоящие в ОДКБ, прислать миротворцев. Тогда же он заявил, что в беспорядках участвуют «международные банды», которые прошли серьезную подготовку за рубежом.