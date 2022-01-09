«Не пойдем ни на какие уступки». МИД РФ заявил о давлении Запада перед переговорами

Россия не пойдет на уступки в вопросе гарантий по безопасности в Европе, несмотря на давление Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Само наличие такого давления и высказывания за рубежом, что Россия должна сама сделать тот или иной шаг, не внушают оптимизма. Москва предполагает, что договориться о стратегической безопасности с США и НАТО быстро не получится.

Во время обсуждений Москва может столкнуться с нежеланием западных коллег «реально воспринимать» требования российской стороны, допустил Рябков. По его мнению, США и НАТО могут не согласиться с требованием ликвидировать все, «что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года».

Дипломат отметил, что во время переговоров Россия будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи российских границ.

«Мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, только эта тактика может защитить национальную безопасность. Рябков уточнил, что российская сторона поедет на переговоры «не с протянутой рукой», а с «четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали».

Дипломат добавил, что на Западе последнее время слышны ответные требования к России.

«К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то, что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», — считает Рябков.

Москва хочет договориться по гарантиям безопасности в Европе «динамично, без пауз», не давая НАТО и США «все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов». Однако сигналы из-за рубежа, по оценкам замминистра, не внушают оптимизма.

«Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент», — сказал Рябков.

Он не исключил, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей, если американские представители не проявят достаточного интереса и готовности обсуждать предложения России. «Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — предупредил Рябков.

МИД в декабре опубликовал проекты договоренностей по безопасности в Европе, которые Россия предложила США и НАТО. В частности, Москва настаивает, чтобы альянс обязался не расширяться на восток и не принимал в свои ряды бывшие страны СССР.

Договоренности также включают запрет на размещение военных баз на территории бывшего СССР и размещение ядерного оружия за пределами национальной территории.

Россия и США обсудят предложения 9–10 января в Женеве. После этого российская сторона переговорит с представителями альянса на площадке Совета Россия — НАТО. Он соберется впервые за последние два с половиной года 12 января в Брюсселе. Затем переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) 13 января в Вене.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в конце декабря сообщил, что Вашингтон готов обсудить предложения России. «Над некоторыми из них мы готовы работать, и мы действительно считаем, что есть смысл провести переговоры», — отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что американская сторона не будет обсуждать подобные вопросы без консультации с европейскими союзниками. «Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — отметила она.

Псаки указала, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику, и это ключевые принципы европейской безопасности.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс уточнял, что США в ответ на требования России предъявит свой список «обеспокоенностей действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выслушает предложения России, но надеется на то же в ответ. «НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути», — подчеркнул он.

Столтенберг указал, что само представление о том, что у Москвы есть какие-то исторические сферы интересов в Европе, на которые покушается НАТО, неверно и устарело.

«Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи. И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ТАСС), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», — сказал генсек.

Он пояснил, что Украина сама может выбирать, к кому присоединяться. То, что НАТО поддерживает независимую страну и «волю украинского народа», по его мнению, нельзя расценивать как угрозу России.