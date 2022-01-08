«Убивают граждан, насилуют женщин»: Токаев описал в Twitter ситуацию в Казахстане

7 января — шестой день протестов и массовых беспорядков в Казахстане. За это время только в мегаполисе Алма-Ате, по словам президента Казахстана Токаева, прошли минимум шесть волн нападений «террористов». Президент республики приказал военным стрелять в зачинщиков беспорядков на поражение. О том, что происходит на границе с Россией, — в материале «Газеты.Ru».

В своем аккаунте в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал подробности происходящих в стране беспорядков. Он заметил, что участники протестов «очень хорошо обучены и организованы». По его словам, они «прошли подготовку за пределами страны». Ранее Токаев назвал подстрекателями «забугорных деятелей».

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», – написал он в соцсети.

«Бандиты», продолжил Токаев, устроили массовые беспорядки: «убивали молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали мирных граждан, насиловали женщин».

Президент республики пообещал, что власти обеспечат безопасность иностранных дипломатов, а также сотрудников зарубежных компаний, представленных в городах, наиболее подверженных бесконтрольному поведению забастовщиков.

При этом переговоры с участниками протестов Токаев, несмотря на советы лидеров других стран, не намерен проводить. В очередном обращении к нации президент заявил, что приказал военным без предупреждения стрелять в зачинщиков беспорядков на поражение.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. Протестующие возмутились резким подъемом цены на газ. Они выдвинули несколько требований, некоторые из которых Токаев уже выполнил. Президент Казахстана обязался снизить стоимость топлива с 120 до 50 тенге, распустил правительство, а также снял с пожизненной по закону должности главы Совбеза страны Нурсултана Назарбаева. Его место занял сам Токаев.

Если 4 января президент Казахстана обращался к участникам протеста с просьбами о прекращении беспорядков, то уже на следующий день он предупредил, что ответ властей будет жестким. Самих зачинщиков он назвал «настоящими террористами».

Для того, чтобы «провести контртеррористическую операцию» и дать им отпор, Токаев попросил помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уже к 7 января миротворческие силы прибыли на территорию страны. Президент республики заверил, что они пробудут в Казахстане до тех пор, пока не нормализуется ситуация. После урегулирования беспорядков военные отправятся обратно.

«На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь», – подчеркнул он.

Последствия беспорядков

За время массовых акций протестов в Казахстане сотрудники МЧС потушили 75 пожаров и эвакуировали из опасных зон 143 человека, сообщает местное издание Informburo.kz. Пострадали более тысячи человек, почти половина из них попала в больницы. Среди жертв – 18 правоохранителей, трое из них обнаружены обезглавленными. Погибли 26 участников протестов.

К вечеру 7 января, по подсчетам Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», сумма ущерба составила около $200 млн.

«На 21:00 (18:00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате — 789 субъектов и 950 объектов», – говорится в издания Informburo.kz.

До 19 января на территории республики объявлен режим ЧП.

Мнение местных жителей

Жительница Алма-Аты, показывая на сгоревшие здания администрации мегаполиса и местной резиденции главы Казахстана, поделилась с РИА «Новости» своим мнением о сложившейся ситуации.

«Это все настолько сюрреалистично, что невозможно поверить в реальность происходящего. Такое ощущение, что мы оказались на площадке, где снимают постапокалиптический фильм», – сказала она.

По ее словам, 5 января, испытывая «острое чувство беспомощности, она наблюдала из окна за тем, как люди громили все, что им попадалось на пути. «Мародеры не спешили, они были настолько уверены в своей безнаказанности, что не спеша грузили в свои машины ворованную электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. Они четко понимали, что полиции вообще не до них», – добавила она.

Местная жительница добавила, что за эти несколько дней 2022 года у нее развились новые фобии. «Я молю Бога, чтобы в нашем высотном доме не случился пожар, потому что не уверена, что пожарные вообще приедут, учитывая, сколько их автомашин сгорело во время беспорядков. Я даже в лифт боюсь заходить, вдруг он застрянет, а с этими перебоями со связью, придут ли на помощь спасатели?» – рассказала она.

Женщина также опасается, что если зачинщики беспорядков смогли прорваться в мэрию города, то они смогут вломиться и к простым горожанам.