Операция «антитеррор»: в Казахстане продолжаются погромы

На Байконуре введен «синий», то есть повышенный уровень террористической опасности, сообщил источник РВНП.
Такой режим устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
В стране восстанавливается авиасообщение. Аэропорты Казахстана с 15.00 по местному времени (12.00 мск) возобновляют полеты в Атырау, Шымкент, Туркестан, Москву и Дубай, сообщает телеканал «Хабар-24».
Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы, они также обеспечивают безопасность расположенного в Алматы генконсульства РФ и других важных объектов, сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные банды отступают из Алматы в Алматинскую область, сообщает «Sputnik Казахстан». Однако ситуация обостряется в самой Алматинской области. СМИ сообщают, что в Талдыкоргане была предпринята попытка штурма СИЗО. Атаку удалось отбить.
Названо имя командующего действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
В минобороны РФ сообщили, что на должность назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Казахстан справится с текущей ситуацией.
«Мы уверены в том, что наши казахстанские союзники и друзья справятся с возникшими проблемами. Так и будет. Россия и страны ОДКБ подставляют плечо, что и должны делать союзники», — сказал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр ГрушкоПресс-служба МИД РФ
Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате составила 44 миллиарда тенге (около $100 млн). Такую оценку приводит НПП «Атамекен».
Еще одна горячая точка на карте республики — город Талдыкорган, где ранее протестующие снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.
Как сообщает «Sputnik Казахстан», в городе слышны выстрелы.
«Центральная площадь Талдыкоргана выглядит плачевно — следы от пожара очищаются, но здание областного акимата черное от копоти. Разбитые и раскуроченные спецмашины с площади так и не убрали», — передает издание.
Глава Роскосмоса сообщает, что обстановка на Байконуре по-прежнему спокойная.
По докладу Оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная.— РОГОЗИН (@Rogozin) January 7, 2022
Кроме того, Абаев заявил, что со стороны протестующих действовали снайперы «со специальными винтовками».
«Бандиты занимались мародерством, а вторая, организованная группа террористов, осуществляла точечные нападения на оружейные магазины», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».
Абаев уточнил, что «захватчики» действовали профессионально, по всей видимости, используя собственную связь. Также, по его словам, они несколько раз попытались выйти в эфир на телевидении.
Согласно заявлению первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Даурена Абаева, солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях в стране.
Боевую часть операции по зачистке Алма-Аты осуществляют силы подразделений спецслужб Казахстана «Арыстан», «Арлан», «Беркут», а также министерства обороны.
Алма-Аты остается главной точкой противостояния властей с восставшими. По сообщениям СМИ, на площади Республики и в других районах города не стихает стрельба.
Журналисты пишут, что трупы погибших лежат прямо на дороге. Видно несколько расстрелянных машин, как минимум в двух из них тела людей.
В городе разграблены по меньшей мере шесть оружейных магазинов разграблены. Комендант Алма-Аты заявляет, что террористы оказывают ожесточённое сопротивление.
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где уже шестой день власти продолжают борьбу с вышедшими из под контроля массовыми протестами.
Главные события ночи:
— на территории всей страны объявлен «красный уровень террористической опасности»
— власти сообщили о задержании 3 тыс. человек, ликвидации 26 и ранении еще 18 вооруженных террористов
— правоохранители за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан
— президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию
— в Алма-Ате продолжается стрельба.