«Судье передали флешку от Зеленского». Порошенко оставили без денег и телеканалов

Суд в Киеве арестовал все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма из-за поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Помимо Порошенко по делу проходят еще несколько человек, в том числе экс-министр энергетики Владимир Демчишин и политик Виктор Медведчук. Сам Порошенко сейчас находится за границей, но обещает вернуться на Украину.

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество и активы Порошенко, сообщила его партия «Европейская солидарность» в Facebook.

«Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы и счета «Прямого» и «5 канала». Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти <…> с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко», — говорится в заявлении партии.

Бывшего президента Украины обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма из-за поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Помимо Порошенко по делу проходят еще несколько известных политиков и чиновников, в том числе экс-министр энергетики Владимир Демчишин и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Сам Порошенко сейчас находится за границей, но обещает вернуться на Украину и присутствовать на суде.

«Это неправомерное решение усугубляет политический кризис в стране, сталкивает лбами власть и проевропейскую оппозицию, поляризует общество.

Очевидно, что следующими шагами Банковой (на Банковой улице в Киеве находится Офис президента Украины, название употребляется как синоним украинской власти — «Газета. Ru») будут обыски у Порошенко и аресты», — прокомментировал решение суда председатель партии, депутат Ирина Геращенко.

По мнению Геращенко, уголовное преследование Порошенко «выгодно Кремлю», который якобы хочет ослабить Украину.

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал происходящее «абсолютным беспределом» и заявил, что его клиента преследуют по политическим мотивам.

«Подчеркиваю предвзятость судьи [Виты] Бортницкой, которая откровенно спешила и подыгрывала прокурорам. Предвзятость была совершенно прозрачна и очевидна», — подчеркнул юрист.

По мнению адвоката, судье «передали флешку» из Офиса президента с соответствующими указаниями. Головань пообещал, что защита Порошенко обжалует решение об аресте его имущества и обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как считает Головань, украинская власть хочет «досадить» Порошено и ограничить его политическую деятельность, потому что рейтинг самого Зеленского на Украине «не внушает оптимизма».

Против Порошено было возбуждено дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Политику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины 17 декабря попытались вручить экс-президенту повестку на допрос по уголовному делу о незаконных поставках угля.

Однако Порошенко проигнорировал их, в тот же день улетел за границу. Он пояснял, что не бежал из страны, а отправился в заранее запланированную поездку.

Порошенко пообещал в конце декабря, что вернется на Украину 17 января, чтобы прийти на суд по своему делу. «Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — подчеркивал Порошенко.

Как Порошено связан с донбасским углем

По версии украинской прокуратуры, в конце 2014 года — начале 2015-го Порошенко, бывший тогда президентом Украины, способствовал незаконным поставкам угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Общая сумма поставок составила около 1,5 млрд грн (4 млрд руб. по текущему курсу). Как считает следствие, махинации с донбасским углем подорвали энергетическую безопасность страны и ослабили ее перед Россией.

Следствие утверждает, что схема с углем выглядела следующим образом. Большая часть угля до 2014 года поступала на Украину из Донбасса, и после того, как Киев потерял контроль над Донецкой и Луганской областями, Украина столкнулась с необходимостью закупать уголь на мировых рынках. В частности, его решили покупать у ЮАР.

Однако Россия якобы не хотела допустить этого, и использовала свои рычаги в украинской власти, в частности — Порошенко, чтобы сорвать контракты с зарубежными поставщиками. Вместо этого, Украина стала покупать уголь у самопровозглашенных республик Донбасса. Однако шахты оттуда были юридически перерегистрированы на подконтрольную Украине территорию.

Сам Порошенко отрицал обвинения. Он отмечал, что в 2014 году украинское правительство и он, как глава государства «вынуждены были спасать ситуацию» и взять уголь «в любом месте, в том числе на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы на Украине».

Порошенко также указывал, что за последние несколько лет уже при Зеленском Украина закупила российский уголь на $3,1 млрд. «Разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма?» — возражал Порошенко.

Помимо экс-президента по делу о незаконных поставках угля из Донбасса проходят Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики страны. Медведчука и Кузяру на Украине арестовали, экс-министр находится за рубежом.

Какие еще дела заводили против Порошенко

В сентябре 2020 года один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против бывшего президента возбуждено минимум 58 дел.

«У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас, это 58 уголовных дел», — уточнял он.

Однако, украинская правоохранительная система устроена таким образом, что факт возбуждения уголовного дела не играет большой роли. Перед тем как начнется реальное разбирательство, генпрокурор должен предъявить Порошенко официальное подозрение. По абсолютному же большинству дел Порошенко в качестве официально подозреваемого не привлекали.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка весной 2020 года говорил, что 16-17 дел против Порошенко, с которыми он знаком, не имеют юридической перспективы. Тем не менее, нынешний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что хорошо знакома с содержанием всех дел, и они имеют перспективу. В то же время, она поясняла, что при назначении перед ней не ставилась задача довести до конца дела Порошенко, и она не будет «делать хайпов» на уголовных процессах.