Путин подписал 76 документов

В четверг, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал сразу несколько новых законов. Среди них – отмена обязательного техосмотра машин, введение паспортов болельщиков (Fan ID) и уголовное наказание для лихачей-рецидивистов. Большинство новых законов вступают в силу со дня их подписания.

Техосмотр

Отныне нет необходимости проверять техническое состояние машин. От техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».

«Если в отношении транспортного средства проведена проверка технического состояния в форме технического осмотра и выдана диагностическая карта, содержащая заключение о соответствии... обязательным требованиям безопасности... проверка технического состояния... не проводится», — говорится в сообщении.

Новая норма не распространяется на такси и иной транспорт, используемый для перевозки пассажиров, в том числе, для машин, которые эксплуатируют в служебных целях. Техосмотр также потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Как отметили в партии «Единая Россия», до этого вопрос прохождения техосмотра затрагивал каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет.

По действовавшим прежде правилам, регулярная проверка была обязательной для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.

Fan ID

Кроме того, лидер страны поддержал введение паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

Ранее FAN ID был введен в России как для организатора Кубка конфедераций - 2017 и для чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ — персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

Оформлять паспорта теперь можно будет через портал «Госуслуги», в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Иностранное гражданство

Срок отказа госслужащих и военных от иностранного гражданства президент продлил до 1 января 2023 года.

Прежде, они должны были до 1 января 2022 года отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, в противном случае их бы уволили.

Лихачество

Кроме того, теперь предусмотрено уголовное наказание для лихачей-рецидивистов. Под агрессивным вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем. Для заведения уголовного дела шофер должен был ранее неоднократно подвергаться административному наказанию.

Максимальное наказание за подобные нарушение составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также лихачам смогут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

ЧС

Путин также подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Причем покинуть опасную территорию необходимо сразу после получения соответствующего указания.

Кроме этого, закон уполномочивает правительственную комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС принять решение об эвакуации.

Прежде, согласно законодательству, эвакуация граждан проводилась путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.

онлайн иски

Наконец, теперь появится возможность участвовать в судебном заседании по видеосвязи и получать судебные документы через портал «Госуслуги». Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Нововведение предусматривает, что иск или жалобу можно будет подать в электронном виде, а ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии судебных решений возможно в режиме онлайн.

Уточняется, что если в суде есть техническая возможность, к заседанию человек способен подключиться по видеосвязи с личного устройства. Для этого нужно будет подать соответствующее ходатайство. А подключиться в режиме веб-связи к процессу отныне будет можно через «Госуслуги».

Всего за 30 декабря президент подписал 76 документов.