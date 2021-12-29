Белый дом раскрыл, о чем Байден поговорит с Путиным перед Новым годом

Президент России Владимир Путин созвонится с американским коллегой Джо Байденом вечером 30 декабря. Это будут уже их вторые переговоры за последний месяц. По заявлению Белого дома, о звонке попросила российская сторона. В США рассказали, что Байден обсудит с Путиным ситуацию на Украине и предложение по гарантиям безопасности, которое раньше сделала Москва. Белый дом отметил, что будет внимательно следить за тем, что Путин скажет Байдену.

Представитель американской администрации уточнил CNN, что о звонке попросил Путин. Он пояснил, что Байден согласился, поскольку президент США считает, что, «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидера с лидером».

Чиновник также сообщил журналистам, что не может говорить о причинах, которые побудили российскую сторону запросить разговор с Байденом.

«Думаю, что оба лидера считают, что есть подлинная ценность в прямом взаимодействии на высшем уровне, <...> в момент кризиса. Мы будем внимательно следить за тем, что заявит президент Путин», — отметил чиновник.

Представитель американской администрации заявил, что США разработали «довольно подробный» список проблем, которым намерены поделиться с Россией «в подходящий момент». «Мы находимся в кризисной ситуации, и вот уже несколько недель, и потребуется высокий уровень взаимодействия, чтобы решить эту проблему и попытаться найти путь к деэскалации», — пояснил чиновник.

Он отметил, что Белый дом по-прежнему считает, что дипломатия – лучший способ разрешения кризисных ситуаций, «даже если мы не получим всего, что хотим».

В Белом доме добавили, что завтра президенты США и России обсудят по телефону «ряд вопросов безопасности и стратегической стабильности». В частности, Байден затронет в разговоре с Путиным следующие темы: предстоящие переговоры США с Россией по гарантиям безопасности, ситуации вокруг Украины и Ирана.

Гарантии по безопасности в Европе

Россия ранее предложила США и НАТО подписать проекты договоренностей насчет безопасности в Европе, разработанные Москвой. В частности, Россия просит, чтобы НАТО обязалось не расширяться дальше на восток. Также, Кремль хочет, чтобы альянс не принимал в свои ряды бывшие страны СССР, а значит, и Украину, которая настойчиво стремится попасть в НАТО.

Представители России и США обсудят договоренности по Европе 10 января в Женеве. Россия и НАТО также намерены провести отдельную встречу 12 января.

Представитель американской администрации указал сегодня, что Байден и Путин не поедут на переговоры в Женеву. Американскую делегацию возглавят представители Госдепартамента США, к ней присоединятся сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности.

Во время завтрашнего разговора с Путиным Байден, по словам чиновника, напомнит, что США будут обсуждать договоренности по безопасности только с учетом мнения своих европейских союзников.

«Президент Байден, когда будет говорить с президентом Путиным, ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по всем этим вопросам», — сказал он.

Представитель Совета национальной безопасности также указал CNN, что США по время переговорах с Россией будут придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину».

Ситуация вокруг Украины

Отдельно в разговоре с Путиным Байден затронет тему Украины. Американский президент будет говорить о необходимости достичь безопасности и стабильности в Европе, не допустить роста напряженности. «Президент Байден ясно даст понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», — отметил американский чиновник.

По его словам, США «продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы». Чиновник предупредил, что США готовы не только к дипломатии, но и к жестким действиям в случае агрессии России. «Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину», — указал он.

Переговоры по Ирану

Путин и Байден во время разговора также рассмотрят ход переговоров насчет иранской ядерной сделки.

В 2015 году представители Совбеза ООН и Германии подписали с Ираном договор о соблюдении положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он касается ядерной программы Ирана, иранская сторона согласилась подписать его в обмен на отмену западных санкций. Экс-президент США Дональд Трамп в 2018 году решил, что Штаты выйдут из СВДП. Байден намерен вернуться в соглашение, сейчас группа «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде.

«США, наши европейские партнеры и россияне очень тесно координируют [действия] в Вене, в действительности работают в Вене вместе очень конструктивно. Так что, думаю, президенты захотят сверить часы, убедиться, что мы можем укрепить тесную координацию [действий], имеющую место в рамках процесса «пять плюс один», — резюмировал 29 декабря представитель американской администрации.