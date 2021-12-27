«Мы сможем построить, что захотим»: погиб создатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин

В Москве погиб публицист, создатель сайта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин — его тело было найдено под окнами дома на Тверском бульваре в центре Москвы. «Газета.Ru» — о жизни, деятельности и наследии Просвирнина.

Вечером в понедельник, 27 декабря, на Тверском бульваре в центре Москвы было обнаружено тело мужчины без одежды.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись, на которой супруга публициста Егора Просвирнина Марина Урусова узнает в мертвом мужчине своего мужа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные полиции,

в момент инцидента Просвирнин мог находиться под воздействием наркотиков. Источник «Ленты.ру» в СК назвал две основные версии произошедшего — суицид и несчастный случай. По словам соседей, перед гибелью мужчина выкинул из окна нож и перцовый баллончик.

Следственный комитет запустил проверку, на месте происшествия работали криминалисты. Как сообщил корреспондент «Газеты.Ru» с места происшествия, вскоре после появления новостей о смерти Просвирнина на тротуар положили первый траурный цветок.

close 100% Даша Васичева/«Газета.Ru»

На фотографии с места происшествия, опубликованной Telegram-каналом Readovka в 22.10, видны несколько десятков букетов.

Известно, что одни из последних сообщений в Twitter Просвирнина были написаны на английском языке и посвящены ссоре с его женой. В частности, там говорилось о том, что в последнее время он открыл для себя неприятную для него новой стороны.

«Я нахожусь в моменте моего брака, когда впервые за 6 лет она (в пьяном виде) сказала какие-то мерзкие русофобские вещи, и я серьезно думаю, стоит ли этой женщине воспитывать моих детей или нет», — писал публицист.

Политик и друг покойного Роман Юнеман рассказал «Газете.Ru», что узнал о смерти Просвирнина именно от Урусовой.

«Я думаю, что лучше сейчас пусть они все придут в себя, я пока не хочу подробностями делиться. Но, я так понимаю, что это не убийство. (…) Я его хорошо знал. Он в свое время делал «Спутник и погром», я был подписчиком, его тексты на меня сильно повлияли. Нас дружеские отношения связывали, я к нему на стримы ходил. Мы не работали вместе, но имели хорошие дружеские отношения», — рассказал он.

Публицист и националист Егор Холмогоров в комментарии RTVI отметил, что власти должны быть заинтересованы в «абсолютно прозрачном расследовании смерти русского публициста, иначе не оберешься слухов, что произошло».

«Определенная атмосфера недоверия сформировалась. Потому что поверить в такое событие — достаточно сложно. Егор неоднократно кокетничал со своими экспериментами, про него сплетничали, но все равно в это трудно поверить», — сказал Холмогоров.

Культовое издание для националистов

Просвирнин обучался на филфаке РГГУ, но так и не получил высшего образования, о чем, впрочем, нисколько не сожалел.

Свою журналистскую деятельность он начинал в игровой сфере, в том числе в популярном в нулевые журнале «Игромания».

Но первую популярность как правый политический публицист Просвирнин получил на площадке «Живого Журнала», где он писал под ником nomina-obscura.

Культовый статус в среде русских националистов Просвирнин получил после создания в 2012 году сайта «Спутник и Погром», выросшего из одноименной группы «ВКонтакте». Название, как говорил создатель, отсылало к двум крайностям русского народа: «спутник» — это триумф разума, а «погром» — разгул народной стихии.

Впрочем, на пике своей популярности ресурс привлекал не только националистов. Тематика текстов затрагивала широкий спектр общественно-политических и исторических проблем: там обсуждались десоветизация России и несовершенство ее политических институтов, возрождение дореволюционных традиций и норм, этническая преступность и миграционная политика.

Считается, что большому успеху сопутствовал довольно дерзкий дизайн сайта (цепляющие плакаты) и длинные материалы на историко-политические темы. Просвирнин говорил, что точно знает, что сайт читали высокопоставленные представители власти.

В 2014 году текст «СиП» о церемонии открытия Олимпиады в Сочи цитировала ведущая Первого канала Ирада Зейналова — без ссылки на автора текста. Впоследствии тележурналистка извинилась за этот инцидент, подчеркнув, что слова публициста лучше всего подходили к описанию элементов происходившего.

В той статье, в частности, говорилось, что «церемония производила впечатление... нормальной России, России, переставшей идиотничать и представившей себя миру как великое европейское государство великой русской культуры».

Журналист Олег Кашин в своей колонке так оценивал значение «Спутника и Погрома»: «Егор Просвирнин в одиночку пишет новую идеологию, которую подхватывают даже традиционно далекие от национализма люди и которой наверняка воспользуется любая будущая власть, даже если сам Просвирнин для нее останется тем самым Ежиком из ЖЖ, над которым когда-то было принято смеяться».

В интервью The Village Просвирнин рассказывал, что в его представлении иерархия интересов и прав такова: личные интересы, затем корпоративные интересы, и — национальные интересы.

«Если у вас нет нации, как в Америке, значит, у вас нет первичных и вторичных социальных связей, вы не можете самоорганизовываться и отстаивать свои права. Если вы один такой весь умный, значит, (…) вас всегда можно нагнуть, а вы в ответ будете только подпискивать», — объяснял Просвирнин свои идеи.

При этом, по его мнению, в эмиграции русские «соглашаются жить по чужим правилам, которые придумали задолго до вас».

«А если вы остаетесь в России, вы националист, вы надеетесь, что рано или поздно сможете построить общество по тем правилам, которые нравятся вам. То, что у нас ничего нет, — это и минус, и преимущество, потому что мы сможем построить то, что захотим», — говорил он.

Кроме того, Просвирнин с начала нулевых так же активно принимал участие в политических дискуссиях, став одним из заметных лидеров общественного мнения. Его стиль отличали резкость формулировок, неожиданные сравнения, эмоциональность, едкие и точные укоры оппонентам.

На выборах мэра Москвы 2013 года Просвирнин поддерживал кандидатуру Алексея Навального, который тоже использовал в те годы риторику, близкой к националистической.

В 2014 году Просвирнин активно приветствовал события, которые вошли в историю как «русская весна» — присоединение Крыма, сопротивление жителей юго-востока Украины перевороту в Киеве.

В военном конфликте на Украине он поддержал сторону донецких ополченцев, и не только публикациями — на «Спутнике и погроме» был объявлен сбор средств, позже на них был куплен бронетранспортер.

При этом личные отношения публициста с одним из основных героев тех событий, бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, ровными не были: попытка организовать совместную структуру под названием «комитет 25 января», куда также вошли лидер незарегистрированной Национально-демократической партии Константин Крылов, писатель и политик Эдуард Лимонов, писатель Максим Калашников и другие общественные деятели, закончилась провалом. Стороны обвиняли друг друга в неверной тактике и строительстве нового коммунизма.

С сентября 2015 года у «Спутника и погрома» начались проблемы с государством, — из-за публикации названием «За что мы стоим, чего будет и чего не будет» о целях и задачах русского национализма было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В частности, там говорилось, что Россия должна забрать Украину, Белоруссию и Северный Казахстан, так как там проживают десятки миллионов русских.

Тогда у Просвирнина прошли обыски, были изъяты его телефон, оргтехника и носители информации. Сам издатель «СиП» говорил, что следователи не дали дальнейший ход делу, так как не смогли найти достаточных доказательств его вины.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и погром» в список заблокированных ресурсов. Официальной причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

И хотя после этого «СиП» продолжал существование (в том числе как Telegram-канал), Просвирнин называл главную миссию выполненной: сайт, по его мнению, стал ориентиром и воспитал большую массу поклонников, которые сами продвигают идеи русского национализма в своей деятельности.

При этом свою активную медиадеятельность публицист продолжил — в частности, на YouTube. Там он создал сеть каналов с доменным названием Czar, где публиковал тематические ролики и проводил стримы на общественно-политические темы.

Например, год назад Просвирнин провел три трансляции о геноциде в Руанде, каждая из которых длилась от 3 до 6 часов. Из политиков публицист информационно поддерживал Юнемана, в частности, в 2019 году подробно освещал ход выборов в Мосгордуму в его округе в Чертаново.

В последние годы Просвирин много говорил о полном разочаровании в идеях демократии и даже призывал не называть его националистом.

Вместо этого он стал активным пропагандистом монархических взглядов, при которых общество, как он считал, оказывается куда ближе к жизни по правилам меритократии и потому куда более жизнеспособным и устойчивым.

Его позиция не менялась в одном — Просвирнин видел Россию сильным русским государством, где у граждан есть возможность реализоваться.