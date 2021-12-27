«Пусть с мужиками научатся справляться»: зачем Украине ставить на воинский учет женщин

Воинский учет на Украине станет обязательным для миллионов женщин, если будет реализован соответствующий приказ минобороны страны. Идея уже вызвала возмущение в обществе, а петиция на сайте президента собрала 27 тысяч подписей. Что об инициативе думают украинки и как это скажется на рейтинге властей, — в материале «Газеты.Ru».

На Украине хотят расширить список женщин, которых будут ставить на воинский учет. Согласно приказу минобороны страны от 22 декабря, к таковым относятся представительницы сотен профессий. В частности, в этот перечень попали фотографы, массажисты, менеджеры, бухгалтеры, библиотекари, программисты и др. Работодатели должны будут контролировать, чтобы женщины, которые работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет.

Сделать это, как уточнили в оборонном ведомстве, должны будут в том числе беременные и женщины от 18 до 60 лет с несовершеннолетними детьми.

Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года.

Состоящих на воинском учете женщин, согласно этому приказу, могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщин могут призвать на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке, то есть по контракту.

Наличие документов и отметок о регистрации воинского учета у женщин будут проверять при принятии их на работу. Комиссариаты будут ставить женщин на учет в случае годности к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, состояние здоровья определит военная медкомиссия.

Вскоре после появления соответствующего приказа на сайте офиса президента появилась электронная петиция об отмене нового порядка обязательного воинского учета для женщин на Украине.

На момент написания материала петиция собрала почти 27 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для передачи на рассмотрение президенту Украины.

Автор инициативы Яна Рашевченко выразила возмущение в связи с принятием такого решения «без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации».

Возмущение в связи с решением минобороны начали высказывать в том числе пользовательницы соцсетей. Так в TikTok около 190 тыс. просмотров собрало видео украинки под ником @margarita__12_1, которая довольно эмоционально высказалась против такого нововведения.

«За какую страну я сейчас должна идти воевать? За ту, в которой мы сидели голодные? За ту, в которой мы забивали окна одеялами, потому что нам было холодно, потому что у нас не было газа, за который мы не могли заплатить?» — сказала в видео девушка.

20-летняя жительница Киева Александра сказала «Газете.Ru», что тоже не готова вставать на воинский учет.

«Думаю, это бред, у нас не созданы нормальные условия для мужских подразделений, а они уже про женщин говорят. Мне кажется, что будет волна протеста, и в итоге ничего такого не будет», — отметила украинка.

Другая собеседница издания Анжелика назвала идею призыва женщин на фронт по собственному желанию «ненормальной».

«Я понимаю — брать врачей и тех, кто работает в воинских частях. Им (властям. — «Газета.Ru») уже денег неоткуда брать, вот они и придумывают *** (ерунду. — «Газета.Ru») всякую. Мы не та страна, в которой все должны служить, здесь нет ничего для того, чтобы женщины проходили службу», — сказала «Газете.Ru» 20-летняя украинка.

Против такой идеи высказывается и более взрослое поколение.

«Мне это совсем не нравится. Пусть с мужиками сначала научатся справляться. Это решение — полный бред, если учесть, что наш главнокомандующий трижды или четырежды уклонист от военной службы», — сказала «Газете.Ru» 60-летняя жительница Кривого рога Наталья.

Впрочем, такой позиции придерживаются далеко не все украинки. Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы) в комментарии «Газете.Ru» назвала такое решение властей абсолютно правильным на фоне угрозы войны.

«Эта угроза реальна на 100%. Я готова встать на воинский учет и в случае войны принимать в ней участие. Думаю, в этом вопросе все организовано правильно, женщины готовятся к военной службе по желанию. В любом случае, если война начнется, на ней каждому найдется работа», — сказала киевлянка.

Мнение экспертов

Речь идет о сугубо статистической процедуре, которая не относится к призыву на военную службу и никак не повлияет на рейтинги власти, сказал «Газете.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, эта идея возникла по инициативе многих общественных, в том числе женских, организаций и активистских кругов, которые настаивали на том, чтобы женщины тоже могли служить.

«Естественно, речь не идет о службе на фронте и подобном, речь идет о вспомогательных воинских специальностях. К тому же, это решение вопроса занятости», — отметил эксперт.

В то же время, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что эта идея не может быть реализована в принципе.

«Нужно огромное количество времени, сил, средств, занятых людей, чтобы поставить на учет более 10 млн женщин. Это прагматическое решение, чтобы зафиксировать некоторый потенциал сопротивления агрессору, PR-акция. Думаю, это одна из вещей, которая повлияет на рейтинг Зеленского. Когда эта процедура начнется, это повлияет на темп падения популярности Зеленского и его команды», — сказал эксперт.