«На-ду-ли»: Путин напомнил НАТО об обещаниях

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса есть документы, которые предполагают вступление любого европейского государства в союз. Таким образом он ответил на высказывание российского президента Владимира Путина о том, что НАТО «обмануло» Россию и продолжает расширение на восток.

Российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что страны-участницы НАТО «нагло обманули» Россию, пообещав не расширять коалицию в восточном направлении.

«Вопрос безопасности. Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток – сказали нам в 90-е годы. И чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналистки SkyNews.

Он отметил, что было «пять волн расширения НАТО». «И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли», – добавил он.

После итоговой пресс-конференции российского лидера генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, что международный альянс никому «не обещал не расширяться».

«Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», – сказал он. Политик перечислил международные договоры, «которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу».

«Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались», – подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что бывший глава СССР Михаил Горбачев отмечал, что «вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии».

Но политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik подчеркнул, что НАТО все-таки давало обещания Горбачеву. «Да, в устной форме, но они давались. Но то, что мы увидели, как раз противоречит данным обещаниям. Сейчас Россия открыто заявила о своей принципиальной позиции: невозможности дальнейшего расширения НАТО на восток», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что речь идет об Украине, Молдавии, Грузии. «Я думаю, для того, чтобы услышали самые «глухие» из тех, кто заседает в Брюсселе, чтобы услышали и в Вашингтоне, Владимир Путин еще раз напомнил о том факте, как мы были нагло обмануты западным сообществом», – добавил политолог.

Шатров сказал, что Россия «требует гарантий, письменных подтверждений любых обязательств, которые впоследствии будут даваться» руководству страны.

В Госдуме считают, что Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, дал сигналы Западу. «Самый главный из них – именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны Альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия», – подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог. «Со своей стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США», – уверен он.

Про «сигналы» президента сказал и крымский политолог Сергей Юхин. «В первую очередь, они были направлены к коллективному западу, что нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток», – подчеркнул он.