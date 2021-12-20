Эксперты рассказали о значении скандального видео с детьми в советской форме в Казахстане

Накануне в сети распространилось видео из Казахстана: в детском саду разыграли сценку расстрела казахского студента советскими солдатами, которая якобы произошла в 1986 году во время гражданских волнений в Алма-Ате. И хотя местные власти поспешили девальвировать значимость инцидента, это событие отчетливо резонирует с попытками «зачистить» следы советского прошлого в стране. «Газета.Ru» разбиралась, как стоит оценивать подобные видео, и к каким последствиям в российско-казахских отношениях может привести антисоветская риторика.

Вскоре после того, как видео со сценкой просочилось в сеть, глава управления образования Туркестанской области Рахимбек Жолаев заявил, что запись была сделана около четырех лет назад. По словам чиновника, постановки подобного рода никогда не были предусмотрены в типовой программе дошкольного образования, а с руководителями дошкольных организаций еще тогда провели разъяснительные беседы о недопустимости таких представлений с участием детей.

Однако события последних месяцев в Казахстане отчетливо показывают, что власти пытаются максимально дистанцироваться от советского прошлого, зачастую рассматривая этот исторический период в негативном ключе.

«Отвратительное» видео

События, воспроизведенные в сценке, относятся к декабрю 1986 года, когда в Алма-Ате прошел крупный митинг с требованиями назначить на руководящую должность в регионе уроженца Казахстана. Волнения закончились арестами. По итогам протестов осудили 99 человек, но только двоих приговорили к смертной казни.

close 100% Протесты в Алма-Ате 1986 год РИА «Новости»

Достоверно известно о судьбе лишь одного из приговоренных к вышей мере. 20-летнему Кайрату Рыскулбекову заменили расстрел на 20 лет тюрьмы, однако он погиб по дороге к месту дальнейшего заключения. Рыскулбекова обвинили в убийстве во время протестов дружинника и нанесении травм милиционеру. Сам он себя виновным в убийстве не признал. Обстоятельства смерти не выяснены до сих пор.

Тем не менее инцидент в Алма-Ате ознаменовал собой подъем националистических настроений в стране, а Рыскулбеков стал народным героем.

Инцидент со скандальным видео говорит о том, что контроль за националистическими настроениями ослаб после ухода Нурсултана Назарбаева, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Все-таки Назарбаев контролировал ситуацию, когда был силен и молод, но даже тогда проблемы у русскоязычного населения были. Из Казахстана уехал не один миллион русских и немцев.

Но при нем ситуацию не доводили до таких демонстративных вещей. Все это проходило тихо и незаметно, хотя и с травмирующим эффектом для русскоязычных граждан», — отметил Жарихин в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт выразил мнение, что ослабленный контроль за проявлениями национально-патриотических настроений создает напряжение внутри страны.

«Это видео по своему характеру просто отвратительно», — отметил политолог Аркадий Дубнов. В то же время эксперт понимает причины появления таких роликов.

«Эти кадры, впрочем, очень сильно напоминают тот код обыгрывания исторических обстоятельств и паразитирования на исторических достижениях советского народа, связанных с победой в Великой Отечественной войне, который хорошо культивируется в российских медиа. Такого же рода картинки мы видели в российских детских садах, где ко Дню Победы детей переодевали в военную форму и давали деревянные автоматы, чтобы они имитировали различные сценки, которые должны были воспитывать патриотизм и священную ненависть к врагу», — отметил Дубнов.

Политолог отмечает, что это не оправдывает казахских постановщиков, поскольку «общий код бескультурья и общий нарратив паразитирования на прошлом» характерен для многих стран СНГ.

«Сегодняшнее становление суверенитета Казахстана происходит в попытке отстранится от советского прошлого, которое было трагическим для казахов — они регулярно вспоминают голодомор начала 1930-х, когда казахский этнос потерял в процентном соотношении гораздо больше чем любой другой этнос на территории СССР», — обращает внимание Дубнов.

По словам эксперта, совокупность национально-патриотических настроений и переосмысление советского опыта в трагическом ключе создает почву для появления подобных видео.

Антисоветская риторика

Антисоветский нарратив безусловно важен для бывших союзных республик, отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.

«Это относится не только к Казахстану, но и к другим странам Центральной Азии. И в Туркменистане со времен Сапармурата Ниязова, и Узбекистане при Исламе Каримове. Это связано прежде всего с новыми идентичностями, которые возникли в этих странах. Там был сильный и неизбежный момент национализма, связанный именно с национальной независимостью. Явление принимало не только антисоветский, но и антирусский характер», — отметил Казанцев.

«Сейчас ситуация в Казахстане обостряется на фоне пандемии COVID-19, экономических сложностей, с которыми сталкиваются люди. У многих возникает ощущение неопределенности. На этом фоне растет число конфликтов, которые часто принимают национальную форму», — считает эксперт.

Обратить неизбежное

Владимир Жарихин считает, что российские власти должны реагировать достаточно жестко на подобные инциденты и другие проявления этнических притеснений в странах Центральной Азии.

«Реакция должна быть достаточно жесткой вне зависимости от того, кого подвергают таким вещам. Речь идет о нарушениях прав человека. Должна быть общая реакция.

Это экстремизм, который должен преследоваться вне зависимости от того, коренная нация этим занимается или нет.

У нас достаточно жестко относятся к радикально-националистическим проявлениям в России, и поэтому мы имеем полное право требовать такого же жесткого отношения от соседей и, между прочим, союзников по интеграционным и военным объединениям, в число которых входит Казахстан», — считает Жарихин.

И все же эксперт призывает не делать скоропалительных выводов на основе единичного случая.

По словам Жарихина, прежде всего необходимо обращать внимание местных властей, чтобы они принимали меры.

«В форме советских солдат ходили не только русские, но и казахи тоже. Поэтому сказать, что это антироссийская или антирусская акция, наверное, нельзя. Мероприятие антисоветское, но неуклюжее и глупое», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Андрей Казанцев считает, что такие инциденты стоит обсуждать публично.

«Скорее стоит обсуждать, какие культурные стереотипы возникают, как можно решать эти вопросы, чтобы не возбуждать межнациональные сложности. В казахстанском обществе это должно стать предметом публичного обсуждения с точки зрения того, как это можно гармонизировать», — отметил Казанцев.