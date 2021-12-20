Что интересовало телеграм-каналы на минувшей неделе

Неделя началась с онлайн-встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Президент России и председатель КНР помимо прочего обсудили необходимость создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на такую инфраструктуру не должны иметь возможность влиять другие страны. Лидеры двух стран выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовом рынке друг друга.

«Понятно, что «обсудили» не означает, что «завтра все будет»— по щелчку пальцев такие вещи не появляются. Но тенденция понятна, — отмечает «Доктор прописал». — И чем чаще [на Западе] будут эксплуатировать тему угроз отключения кого-либо от чего-либо, тем больше будет стимулов для создания подобной инфраструктуры».

На этом фоне МИД России опубликовал проекты соглашений между Россией и США, а также Россией и странами НАТО о гарантиях безопасности, которые вернее можно было бы назвать «договорами о нерасширении НАТО».

Ключевым моментом, ради которого, собственно, все и затевается, является гарантия невступления в НАТО бывших республик СССР, а также запрет на развитие двустороннего военного сотрудничества стран Запада с постсоветскими республиками, и понятно, что речь идет прежде всего о Грузии и Украине, отмечает «Мейстер».

«Результат нужен обеим сторонам, — уверен канал. — Для США иметь занозу в боку в виде постоянных проблем с европейской безопасностью на фоне растущего масштаба противостояния с Китаем не нужно. Особенно учитывая, что чем большее давление оказывается на Россию со стороны Запада, тем более оформленным становится пока не существующий официально альянс Москвы и Пекина», — отмечает канал.

А вот глава украинского Минобороны Алексей Резников на минувшей неделе сообщил, что правительство Германии последовательно блокирует поставки вооружений НАТО на Украину.

Из-за этого Киеву приходится закупать точечные партии напрямую у отдельных стран — участников альянса (США, Великобритании, Франции и так далее), что может иметь критические последствия в случае «вторжения России».

Немецкий Bild подтвердил слова Резникова, выяснив, что блокирование военных поставок началось в мае этого года. В частности, немцы наложили вето на отправку американского автоматического оружия. При этом решение Германии неожиданно поддержали Нидерланды: Bild утверждает, что Ангела Меркель якобы лично надавила на нидерландские власти, чтобы Германия не выглядела единственной страной — членом НАТО, выступающей против военных поставок Украине.

В конце ноября Берлин частично отозвал свое вето, разрешив поставку систем обнаружения БПЛА, однако наступательные вооружения так и остались под запретом. На днях украинский посол в Германии Андрей Мельник грустно констатировал, что новое правительство Олафа Шольца, скорее всего, не изменит своего отношения к вопросу о поставках оружия.

«В этом, на наш взгляд, заключается главное расхождение между США и Германией по украинскому вопросу, — рассуждает ИА «Стекломой». — Оба «союзника» готовы поддерживать дальнейшее отторжение Украины от России, однако если Берлину нужен стабильный рынок сбыта товаров и источник покорной дешевой рабсилы (больше Румыний, дешевых и бедных), то Вашингтону нужен набитый оружием плацдарм с вымуштрованным пушечным мясом, готовым в любой момент устроить кровавую баню в Донбассе <...> Россию, разумеется, не устраивают оба варианта, однако худой мир всегда лучше доброй войны».

«Что там газ в европах? Опять перевалил за полторы тысячи, и хорошо так перевалил, и это еще и зима толком не начиналась?» — иронизирует тем временем «Адекват».

«Если зарубпартнеры затеют финт ушами - покажите-ка, на что способен СП-2 в режиме тестовой эксплуатации, ну там месяц-другой-третий, а потом мы вернемся к вопросу его сертификации и официального пуска, то от этого надо будет суметь аргументированно отвертеться. Всеми средствами, вплоть до нецивилизованного сексистского аргумента, что слегка беременной быть нельзя: или проект стартует безоговорочно, или нам торопиться некуда, — предлагает канал. — И приведет это празднество не к «ускорению энергоперехода», как в иных идеалистических пророчествах, а к совсем другим эффектам. Самый, пожалуй, главный из них в том, что зеленая и рука об руку с ней антироссийская повесточки в ее текущем виде будут становиться все дороже, их носители - все тоталитарнее, а любовь к ним электората по образцу отношений собаки с палкой - все горячее».

В свою очередь, Никита Кричевский обратил внимание на исследование Центра политической информации (ЦПИ) об особенностях иностранного правового регулирования крупнейших IT-компаний, и пришел к простому выводу о том, что все сделанное в России за последнее время – абсолютная норма.

«По сути, анализ «А как у них?» нужно было сделать давно. Если бы люди узнали, что российские нормы либо соответствуют, либо мягче принятых в ЕС, Великобритании, Китае, Австралии, США, стенаний о притеснениях «свобод» было бы куда меньше. Такие IT-гиганты, как Google (YouTube), Meta Platforms (Facebook, Instagram), ByteDance Ltd. (TikTok), Twitter Inc. покорно приняли аналогичные условия в той же Турции, Австралии и некоторых странах Евросоюза, включая закон «о приземлении» и контроль и надзор за распространением противоправной информации.

Что до перспектив ухода IT-компаний с российского рынка, то, как верно отмечают эксперты ЦПИ, «издержки на содержание представительств несопоставимы с прибылью, которую они генерируют на российском рынке. В связи с этим не стоит ожидать массового ухода онлайн-платформ из России». Что, кстати, подтверждается опытом Турции.

Тут есть еще один момент в нашу пользу. Осенью Роскомнадзор обещал «не жестить» и «продолжить диалог» с IT-компаниями, если те столкнутся с трудностями при регистрации офиса на территории РФ даже после 1 января 2022 года. По-человечески, не так ли? Так что нет никакого смысла дерзить в ответ», — констатирует профессор в своей «Антискрепе».

Ну и, наконец, об итогах года. Хотя бы по версии Time.

РИАN, кажется, одобряет выбор журналом Илона Маска в качестве персоны года. Но в целом отмечает, что 2021-й был слишком тяжелым, чтобы забыть о пандемии. «Поэтому героями года Time назвал разработчиков вакцин», — подчеркивает канал.

На этом все.

До следующей недели.