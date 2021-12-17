В Госдуме расследуют обстоятельства принятия закона об образовательных онлайн-платформах

Госдума создаст согласительную комиссию и расследует обстоятельства принятия законопроекта об образовательных онлайн-платформах. Соответствующее решение принял Совет нижней палаты российского парламента, передает ТАСС в пятницу, 17 декабря.
Депутатам предстоит провести подробный анализ того, как именно утверждался текст и на каком этапе появились положения, вызвавшие недовольство в Совете Федерации. По итогам служебного расследования в Госдуме «будут сделаны выводы».
В состав комиссии вошли депутаты Ольга Казакова, которая возглавляет комитет по просвещению, Петр Толстой и Александр Хинштейн, также приглашены для участия в согласительных процедурах представители правительства РФ.
В чем ошибка
Верхняя палата парламента 15 декабря отклонила уже принятый Госдумой документ. Как указала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко, во втором чтении из текста вычеркнули два слова, и это изменило саму суть закона.
Она также отметила, что министр просвещения Сергей Кравцов продолжил добиваться принятия закона и «включил все свои рычаги», чтобы надавить на сенаторов. Матвиенко выразила недоумение, что глава ведомства занял такую позицию вместо того, чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать документ, исправив допущенные ошибки.
Один из авторов законопроекта, сенатор Лилия Гумерова пояснила, что речь идет о технической ошибке. По ее словам, при перепечатке текста в двух местах убрали слово «исключительно». Это привело к нарушению всей конструкции закона, из-за чего появилась возможность двойного трактования предусмотренных документом положений.
Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе».
Суть инициативы
Данный законопроект обязывает школы и колледжи во время удаленного обучения использовать только одобренные российскими властями онлайн-платформы. Интернет-ресурсы и электронные учебно-методические материалы должны пройти государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.
Документ также наделяет региональные органы власти правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профессионального обучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.