CNN: Пентагон разработал несколько вариантов эвакуации американцев с Украины

США изучают возможность вывоза американцев с Украины на фоне слухов о готовящемся вторжении российских войск, пишет CNN. Пентагон рассматривает разные варианты, однако это «вряд ли будет напоминать бегство из Кабула». Посольство США в Киеве не выпускало пока никаких новых рекомендаций для приезжающих на Украину американцев. В МИД РФ назвали публикацию CNN «фейковым мусором».

США не хотят, чтобы их застали врасплох в случае неожиданного вторжения России на Украину, поэтому готовят планы эвакуации американцев, сообщил телеканалу CNN источник, знакомый с ситуацией.

Минобороны рассматривает разные варианты – от эвакуации «госслужащих второго ранга» до широкомасштабного вывоза американских граждан. Окончательное решение остается за Госдепартаментом.

При этом любая потенциальная эвакуация с Украины «скорее всего» не будет походить на поспешный уход американцев из Афганистана и столицы страны – Кабула, надеются источники. Военные хотят учесть недочеты этой операции.

PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021)



PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 15, 2021

«Как правило, если ситуация с безопасностью ухудшается, посольство США увеличивает число обращений к американским гражданам, советуя им покинуть страну коммерческими рейсами и предлагая помощь тем, кто не может себе это позволить», — говорится в публикации CNN.

При этом посольство США в Киеве не публиковало никаких новых рекомендаций для американцев по поводу пребывания на Украине.

Последнее уведомление вышло в конце ноября – в нем Госдеп рекомендует проявить осторожность из-за «сообщений о необычной активности российских войск возле границ Украины».

Сейчас Белый дом не видит необходимости в эвакуации — самолеты по-прежнему регулярно летают из украинских аэропортов, а сухопутные границы с другими странами открыты.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «страсти по Украине» набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о «российской агрессии» до уровня припадка».

«Только что Вашингтон осуществил очередной… выброс фейкового мусора. Знаем мы эти источники CNN», — сказала чиновница. Она также отметила, что ситуация вокруг Украины продолжает оставаться «в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества США».

Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит ранее заявил в эфире CNN, что Соединенные Штаты не планируют направлять своих военных на Украину, чтобы «воевать с Россией».

«Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», — заявил конгрессмен.

Также CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину: планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и окружения Владимира Путина.

Российский президент Владимир Путин называл «алармистскими» заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Американские военные не считают российское вторжение на Украину неизбежным, говорил в свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, конфликт можно разрешить дипломатически.

7 декабря Путин созвонился по видеосвязи с президентом США Джо Байденом — на протяжении двух часов они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае войны. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг Украины, сообщили в Белом доме.

Оба президента поручили своим командам продолжить диалог.