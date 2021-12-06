Полпред Трутнев опроверг возможную передачу курильского острова Шумшу в аренду

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что сдавать Курилы в аренду иностранным предпринимателям власти страны не позволят. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщал, что инвесторы из Дании готовы вложить миллиарды долларов в производство водорода на Шумшу и даже интересуются арендой острова.

Инвестиции российских и зарубежных предпринимателей будут привлечены для развития Курильских островов, но сдавать их в аренду никто не собирается. Об этом со ссылкой на пресс-службу полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщает РБК.

«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», — подчеркнул вице-премьер Трутнев.

Он добавил, что распределение земли для инвесторов на Курилах будет контролировать правительственная комиссия.

Ранее губернатор Сахалинской области, в состав которой входят Курилы, Валерий Лимаренко заявил в интервью РБК, что датская фирма Copenhagen Offshore Partners хочет арендовать остров Шумшу площадью 388 кв км для производства водорода за счет энергии ветра. Датчане готовы инвестировать более 2 млрд долларов.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер», — сказал губернатор.

Продавать водород компания из Дании планировала в Японию.

«Это исконно российские [Северные Курильские] острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — говорил также Лимаренко.

Впоследствии пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова заявила изданию, что «ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров». Она также добавила, что на Шумшу планируется создать музей Второй Мировой войны.

«Здесь возникает другой риск. Риск того, что нанесут этой земле вред какой-то, грубо говоря, выкачают все оттуда и уедут. Но за этим тоже должны следить соответствующие органы», — сказал изданию «Секрет фирмы» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Иностранцы и Курилы

При этом иностранный бизнес получит льготы на Курилах. Там будет создан особый налоговый и таможенный режим, заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин 3 сентября. Действие особого режима распространится на россиян и зарубежных предпринимателей, при условии, что они не просто зарегистрируются на Курилах, но и «реально» будут работать на островах.

Для таких компаний будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6% на 10 лет. Кроме того, на такой же срок бизнес будет освобожден от уплаты налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога.

Также заработает режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС, «до тех пор пока товар не покинет территорию Курил».

Однако датской компании Copenhagen Offshore Partners, которая планирует производить водород, преференции, вероятно, не коснутся. Как объяснял Путин, бизнес по добыче и переработке углеводородов, как и по добыче водных ресурсов, и так высокодоходный.