Донбасс, НАТО и «красные линии» — о чем будут говорить Путин и Байден

Опасения по поводу российских войск у границ с Украиной, энергетический кризис и двусторонние отношения — вот лишь небольшой список тем, стоящий на повестке предстоящих 7 декабря переговоров президентов России и США. С момента встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошло всего полгода, но с тех пор возник целый ряд новых проблем, в том числе в сфере международной безопасности. «Газета.Ru» спросила у российских политиков, чего они ждут от предстоящей встречи, и как она повлияет на конфигурацию отношений между странами.

Видеоконференция двух президентов будет «достаточно обстоятельной и продолжительной», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 декабря. Сами переговоры пройдут 7 декабря в 18.00 (мск).

Стороны уже обозначили позицию по самым чувствительным темам. В Москве заявили о желании исключить дальнейшее продвижение НАТО на восточном направлении, что в понимании Кремля является «красной линией» в отношениях двух стран, Байден в ответ отказался признавать и уважать эти «линии» и запланировал «долгий разговор» с российским президентом.

«Мы не ждем, что сработает «волшебный тумблер» и антироссийский маховик начнет вращаться в обратную сторону, — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. — При сегодняшнем уровне взаимоотношений столь радикальная перемена (как бы ни хотелось) вряд ли возможна в короткие сроки. Тем не менее, именно в такой ситуации диалог еще больше необходим».

Момент истины

За последний месяц в западной прессе появилось сразу несколько сообщений, детально описывающих план вторжения российской армии на территорию Украины. Карты, испещренные красными стрелами, сведения разведки — все это до известной степени накалило обстановку во внешнеполитической среде. Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты отметили, что «украинский вопрос» и проблема расширения НАТО станут главными темами для обсуждения.

«Было бы хорошо, если бы американцы перестали раздувать истерию по поводу российского вторжения на Украину. Только они и раздувают, и бегут сильно впереди Киева»,

— отметил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

По его словам, Москва постарается расширить повестку переговоров, поскольку и президент Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последнее время выступают за создание единой системы безопасности в Европе — все ради того, чтобы американцы взяли на себя обязательство по не размещению своих войск у российских границ, в частности — вблизи Украины.

«Разговор об Украине не пойдет дальше традиционных слов о выполнении или невыполнении минских соглашений», — отметил Никонов.

Слухи о войне и соответствующие комментарии американских политиков «разогревают» информационное поле в преддверии переговоров, считает член думского комитета по международным делам Мария Бутина.

«Обострение ситуации на Донбассе и откровенное провоцирование Украины на агрессивные действия в сторону России — это попытка поднять ставки перед переговорами, чтобы больше получить. Мы эту тактику видим и на поводу не идем», — объяснила политик.

По словам Леонида Слуцкого, Москве и Вашингтону необходимо прояснить ситуацию не только по «украинскому вопросу», но и по урегулированию напряженной ситуации в Иране, Ливане и Афганистане.

«Отдельного внимания заслуживают вопросы продвижение НАТО к границам РФ и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности», — обратил внимание политик.

Тонкая «красная линия»

Термин «красная линия» все чаще звучит из уст российских политиков и официальных представителей власти. Словосочетание используется в качестве предупредительной фразы, когда дело касается расширения НАТО в Восточной Европе и интеграции Украины в Североатлантический альянс. Еще в апреле российский президент предостерегал зарубежные страны от перехода этой символической черты. В июне он снова обратился к этому термину.

На прошлой неделе Путин в очередной раз заявил, что размещение на территории Украины ударных комплексов НАТО будет сигнализировать о пересечении этой самой «линии». Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно озвучила схожее мнение, также охарактеризовав вступление Украины в НАТО «красной линией».

Однако американский президент Байден отказался признавать чьи-либо «линии» в контексте Украины, добавив, что Вашингтону известно о неких «действиях России».

По словам Вячеслава Никонова, президент США не настроен на конструктивный диалог.

«Байден заранее обозначает переговорную позицию по вопросу размещения или неразмещения войск. Американцы не хотят выполнять обязательств. Но заявления предельно опасные, потому что мы тоже не можем спокойно глядеть на то, как американские, канадские и британские силы размещаются на наших границах.

С другой стороны, они могут подталкивать Киев к агрессивным действиям и провокациям», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Депутат Мария Бутина также придерживается позиции, что заявления Байдена не направлены на поддержание конструктивного диалога.

«В данной ситуации Байден показал себя как очень недальновидный политик, — отметила Бутина. — Заявлять перед переговорами, что сторона не готова изначально на договоренности в плане консенсуса или компромисса — как минимум очень неправильная позиция. Тем более, делать это публично. Такая формулировка отражает неуважение одной из сторон. Это плохое начало переговоров».

При этом определенное негативное воздействие на ход предстоящих переговоров может оказать и информация, что США рассматривают введение санкций, чтобы сдержать Россию от планов якобы «вторгнуться» на территорию Украины, о чем вечером 6 декабря сообщил CNN. Такие перспективы Мария Бутина расценивает как вполне реальные.

«Это и давление перед переговорами, чтобы можно было составить позицию сильного и отторговать себе больше, и с другой стороны, я думаю, что это реальная перспектива, потому что США очень активно используют инструмент санкций. Причем их собственные исследования показывают, что, во-первых, каждый следующий шаг приносит меньший эффект, чем предыдущий. Во-вторых, они прекрасно знают, что санкции эффективны не более, чем в трети случаев. Так что это, скорее, политический ход, тем не менее, он вполне реальный», — считает она.

Более того, Бутина уверена, что таким образом «Штаты демонстрируют собственную беззубость, то есть единственное, что они могут сделать, — это в очередной раз внести в санкционный список лиц, которые в Штаты и не собираются» А сам инструмент подобного давления депутат оценила как «весьма слабый».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же эти сообщения и вовсе назвал «продолжением информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ».

Не Украиной единой

Помимо расширения НАТО и «украинского вопроса», в отношениях России и США наметилась масса других сложностей, включая высылку российских дипломатов из штатов, прекращение работы американского консульства в Москве, а также вопросы кибербезопасности.

По словам Вячеслава Никонова, именно в сфере кибербезопасности стороны могут прийти к договоренностям, которые впоследствии могут быть оформлены в качестве документов. Политик также отметил, что позитивным исходом переговоров можно было бы считать продолжение «женевского» курса.

«Я бы считал позитивным, если бы была продолжена «женевская» повестка и ее настрой, включая продолжение содержательных переговоров по контролю над вооружением. Они начались, но предмет договоренностей пока не определен», — отметил Никонов.

Председатель комитета Леонид Слуцкий подчеркивает, что Россия заинтересована в «стабильных и предсказуемых двусторонних отношениях» не меньше, чем США, но на равных условиях.

«Ультимативный тон неприемлем на переговорах, тем более высшего уровня. Уверен, что это прекрасно осознает американская сторона. В этой связи не исключаю, что все же «красные линии», о которых говорил президент Владимир Путин, станут весьма значимым фактором в двусторонней повестке», — заключил Слуцкий.

К слову, о том, что основной темой предстоящих переговоров станет именно Украина, свидетельствует и тот факт, что, как заявили в администрации США, после разговора с Путиным Байден планирует провести беседу и с Владимиром Зеленским.