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Политика

Парламент Великобритании снова провалил тест на наркотики

The Times: в туалетах британского парламента нашли следы кокаина

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@Jess__Taylor__/twitter.com/Depositphotos, коллаж «Газеты.Ru»
В парламенте Великобритании снова обнаружили следы кокаина. Палата общин на следующей неделе обсудит проблему и пути ее решения – возможно, здание будут чаще обследовать кинологи. Остатки наркотика были найдены в 90% мест, попавших под проверку – в том числе в туалетах рядом с кабинетом премьера Бориса Джонсона. Он ранее признавался, что употреблял кокаин в университете.

Британский парламент расследует возможные факты употребления кокаина в Вестминстерском дворце. Об этом со ссылкой на спикера Палаты общин Линдси Хойла сообщает газета The Times.

В ходе проверки 12 случайных мест в здании парламента следы кокаина были обнаружены в 11. Проблему и способы ее решения комиссия Палаты общин обсудит на следующей неделе.

По данным журналистов, в Вестминстерском дворце могут начать дежурить служебные собаки-ищейки, способные обнаружить наркотики по запаху. До настоящего момента кинологи в парламенте использовали животных только для поиска взрывчатки.

Следы кокаина были найдены также в туалетах, расположенных поблизости от кабинетов премьер-министра Бориса Джонсона и главы британского МВД Прити Пател.

Линдси Хойл заявил, что обратится в полицию, чтобы тщательно расследовать этот инцидент.

Злачное местечко

В здании британского парламента в Лондоне следы наркотиков находят уже не в первый раз. В 2019 году журналисты VICE нашли остатки кокаина в туалетах дворца.

Используя салфетки с реагентом, сотрудники издания заметили следы белого порошка в четырех из девяти туалетов.

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video-images.vice.com

Больше всего кокаина нашли в туалете, который размещен напротив бара для высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, коммонеров и пэров.

Эксперимент VICE был проведен после признания в употреблении кокаина ряда видных британских политиков.

Дело молодое

В частности, в июне 2019 года бывший тогда кандидатом на пост премьера Борис Джонсон заявил, что принял кокаин один раз в жизни. По словам политика, это произошло, когда ему было 19 лет.

«Я пробовал [кокаин] в университете, но никакого эффекта на меня это не оказало», — говорил Джонсон в интервью GQ. Журналист спросил у политика, действительно ли он ранее признавался в однократном употреблении кокаина, который «принял за сахарную пудру». Впоследствии в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос репортера Daily Mail о том, действительно ли он употреблял наркотик, Джонсон ушел от ответа и начал абстрактную речь о сути консерватизма.

Кроме того, Джонсон признавался, что неоднократно употреблял марихуану в старших классах школы. Однако, подчеркивал политик, «сейчас каннабис стал гораздо крепче и я пересмотрел свое отношение к нему».

Летом 2019 года тогдашний министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, также баллотировавшийся в кандидаты на пост премьера от консерваторов, публично признался, что пробовал кокаин в молодости, работая редактором The Times. В результате он лишился поддержки значительной части тори.

В 2015 году заместитель спикера палаты лордов барон Джон Сьюэл подал в отставку после того, как в прессу попали фото и видео, на которых он употребляет кокаин.

Скандальную серию снимков опубликовало издание The Sun. На них барон принимает наркотик в обществе проституток.

Появление фотографий прокомментировала спикер палаты баронесса Фрэнсис Д'Соуза. Она назвала поведение своего заместителя «шокирующим и неприемлемым» и сообщила, что обратится в полицию для дальнейшего расследования. Она добавила, что Сьюэл останется членом палаты лордов, хоть и ушел с должности заместителя спикера.

Кокаиновый шок

В 2013 году следы кокаина в здании британского парламента находили журналисты таблоида The Sun. Корреспондент газеты проник в здание под прикрытием и использовал тесты, которые применяются полицией и таможней. Точность их результатов составляет 95%.

Следы белого порошка нашли также в туалетах – причем, учитывая регулярные уборки, кто-то употреблял кокаин в Вестминстерском дворце всего за несколько часов до прихода туда журналистов.

«Парламент посещает более миллиона человек в год, поэтому невозможно узнать, кто именно употребляет наркотики», — сказал представитель парламента Британии.

Отметим, что Великобритания неоднократно признавалась самой «кокаиновой» страной Европы.

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