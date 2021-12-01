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Политика

Талибы* не поделили границу с иранскими фермерами

«Талибан*» сообщил об окончании перестрелки на границе с Ираном

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На границе Ирана с Афганистаном в среду произошла перестрелка. В Кабуле информацию о ней представили как «интенсивные боестолкновения», а также поспешили сообщить о захвате иранских КПП и нескольких пограничников. Позднее в Исламабаде привели свою версию событий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 декабря поступила противоречивая информация из Ирана и Афганистана о столкновениях на границе двух стран. Источники из Кабула передали, что между боевиками и иранскими пограничниками «идут бои». В Исламабаде позднее опровергли данные о том, что радикалы якобы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов.

Что сообщила афганская сторона

Агентство Aamaj News сообщило о крупных боестолкновениях с применением тяжелых вооружений, вспыхнувших на границе двух государств.

Афганское СМИ утверждает, что интенсивные бои произошли в уезде Канг провинции Нимроз на севере республики и начались около 16.00 мск.

В публикации также отмечалось, что радикалы стянули к границе бронетехнику, в том числе ту, которую на афганской территории оставили вооруженные силы США.

«Обе стороны активно применяют артиллерию», — говорится в сообщении агентства.

По данным Aamaj News, несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана в результате якобы перешли под контроль боевиков. Речь шла, в частности, о КПП «Дхерис» и «Дост-Мохаммад». Кроме того, несколько иранских пограничников «были взяты в плен», утверждают в Кабуле.

При этом никакой информации о причинах конфликта в сообщении агентства не приводится.

Что сообщила иранская сторона

В свою очередь, иранское агентство Tasnim опровергло сообщения о том, что боевики захватили КПП.

«Иранские силы полностью контролируют границу», — цитирует издание слова источника.

При этом он не стал отрицать сам факт перестрелки, причина которой, по его данным, заключалась в «неверном понимании афганской стороной пограничной линии».

Несколько лет назад для борьбы с контрабандистами, как пишет ТАСС, на территории Ирана в нескольких сотнях метров от афганской границы возвели стены.

Иранские фермеры в среду зашли за эти стены, оставаясь на территории исламской республики.

Однако афганские боевики ошибочно расценили это как нарушение госграницы и открыли огонь.

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