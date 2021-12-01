«Талибан*» сообщил об окончании перестрелки на границе с Ираном

1 декабря поступила противоречивая информация из Ирана и Афганистана о столкновениях на границе двух стран. Источники из Кабула передали, что между боевиками и иранскими пограничниками «идут бои». В Исламабаде позднее опровергли данные о том, что радикалы якобы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов.
Что сообщила афганская сторона
Агентство Aamaj News сообщило о крупных боестолкновениях с применением тяжелых вооружений, вспыхнувших на границе двух государств.
Афганское СМИ утверждает, что интенсивные бои произошли в уезде Канг провинции Нимроз на севере республики и начались около 16.00 мск.
В публикации также отмечалось, что радикалы стянули к границе бронетехнику, в том числе ту, которую на афганской территории оставили вооруженные силы США.
«Обе стороны активно применяют артиллерию», — говорится в сообщении агентства.
#— Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021
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По данным Aamaj News, несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана в результате якобы перешли под контроль боевиков. Речь шла, в частности, о КПП «Дхерис» и «Дост-Мохаммад». Кроме того, несколько иранских пограничников «были взяты в плен», утверждают в Кабуле.
При этом никакой информации о причинах конфликта в сообщении агентства не приводится.
Что сообщила иранская сторона
В свою очередь, иранское агентство Tasnim опровергло сообщения о том, что боевики захватили КПП.
«Иранские силы полностью контролируют границу», — цитирует издание слова источника.
При этом он не стал отрицать сам факт перестрелки, причина которой, по его данным, заключалась в «неверном понимании афганской стороной пограничной линии».
Несколько лет назад для борьбы с контрабандистами, как пишет ТАСС, на территории Ирана в нескольких сотнях метров от афганской границы возвели стены.
Иранские фермеры в среду зашли за эти стены, оставаясь на территории исламской республики.
Однако афганские боевики ошибочно расценили это как нарушение госграницы и открыли огонь.