Посол Украины потребовал от ФРГ репараций за утраченные в ВОВ ценности

Киев после освобождения от немецких оккупантов, ноябрь 1943 года

Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ответил на требование украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Дипломат ранее призвал Германию выплатить репарации за украинские культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. По словам Гердта, Киеву пора определиться, что важнее – героизация нацистских преступников или культура.

Депутат бундестага прошлого созыва от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что позиция Украины в вопросе компенсации за утраченные украинские культурные ценности выглядит нелогичной. Его слова передает газета «Взгляд».

«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», — сказал экс-депутат.

По мнению Гердта, требующий от Берлина репараций посол Украины Андрей Мельник выступает как популист, который «сам понимает, что говорит глупость». Однако все подобные заявления украинского дипломата – лишь пиар-ход, считает бывший парламентарий.

«Даже сами по себе требования Мельника выглядят нелогично. <…> Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – добавил Гердт.

Политик добавил, что украинским властям стоит улучшать отношения с сопредельными странами. Вместо этого Киев «считает, что все им должны», и Евросоюз, и Россия, и США с ФРГ.

«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», – резюмировал Вальдемар Гердт.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник потребовал от правительства ФРГ выплатить репарации за культурные ценности, утраченные Украиной во время Второй мировой войны.

По его словам, за время нацистской оккупации Украина была полностью разорена. Более 500 000 музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг исчезли без следа. По его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.

Кроме того, Мельник потребовал вернуть архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, которые были переданы Берлину во время президентства Леонида Кучмы.

Дипломат также выразил возмущение тем, что власти Германии игнорируют предложения Украины о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня.

Берут пример с поляков

С 2017 года репарации от ФРГ за Вторую мировую войну пытается получить Польша. В сентябре 2019 года польский президент Анджей Дуда заявил, что страна потребует выплаты репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны «минимальной». Польское государство сильнее прочих стран пострадало от действий нацистов. Кроме того, страна «подверглась дискриминации» при выплате компенсаций.

«Существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Это справедливо?» — спросил Чапутович, подразумевая Францию и Нидерланды.

По завершении подсчета ущерба, нанесенного Польше во время Второй мировой войны, страна указала в специально подготовленном отчете, что Германия должна выплатить ей репарации в размере около $1 трлн. Об этом изданию Sieci сообщил депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (PiS) Аркадиуш Муларчик.

Он также отметил, что выведенная в итоге сумма значительно превышает ту, которая была названа сразу же после войны. Муларчик напомнил, что в отчете о военных потерях 1947 года польский ущерб оценивается в $48 млрд того времени, то есть около $850 млрд по сегодняшним меркам.

Взимание репараций с Германии было официально прекращено по согласованному с Польшей соглашению между СССР и ГДР еще в 1954 году.

К тому же Польская народная республика по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций получила почти весь развитый индустриальный регион Силезия, часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).