Обращение врачей к антиваксерам, скандальная пресс-конференция Владимира Зеленского и новый альбом Адель — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с главного — а именно, вопросов противодействия коронавирусу, которые продолжают стоять остро — особенно, в свете появления нового штамма из ЮАР.

На минувшей неделе российские врачи, среди которых Денис Проценко и Марьяна Лысенко, обратились к известным антиваксерам и пригласили их на экскурсии в реанимации и морги.

«Письмо адресовано, в том числе Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Геннадию Зюганову, Сергею Кургиняну и Оскару Кучере. «Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — написали медики.

Как отметил Денис Проценко, мы живём в то время, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек: «Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!».

«К сожалению, всё так и есть, — свидетельствует РИАN — Люди готовы послушать Шукшину, а не врача, потому что врач говорит про сложности, про реальную ситуацию, требует действовать и думать. А Шукшина вбрасывает антинаучные «факты» и «сенсации», упакованные в удобоваримую конспирологию про конец света и массовое чипирование. Когда не хочешь думать ни о себе, ни о других, такая форма заходит на ура».

«Надеемся, хотя бы часть из адресатов письма откликнется на приглашение врачей и поменяет свою точку зрения», — пишет канал.

Как стало ясно к концу недели, надежды эти не вполне оправдались.

А вот Wall Street Journal горюет: у США не получается убедить европейских союзников в том, что Россия вот-вот якобы нападет на Украину, отмечает «Доктор прописал».

«Якобы новые данные «повысили обеспокоенность», однако «некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину».

Какие именно столицы «еще не убедились» не уточняется. Хотя это явно не Варшава, там в постоянной убежденности пребывают. Можно предполагать, что в ближайшие дни последуют очередные вбросы с данными новее некуда», — предсказывает канал.

Нужно ли говорить, что в России приписываемые Москве планы категорически опровергают.

В пятницу же украинский президент Владимир Зеленский провел экстренную пресс-конференцию.

На ней он неожиданно заявил, что в стране готовится государственный переворот, и даже назвал его дату — 1 декабря.

«Адекват» подбирает целый ряд эпитетов, которые скорее подходили бы для Керенского, но «тут имеем дело с [явлением] такого рода, что в сравнении с ним и Керенский заслужил бы конную статую.

«Яка держава, такой и гетьман, исключений это правило не знает, - делает вывод канал. — Ограничусь общим выводом: с «тормозами» у [Зеленского] все хуже и хуже».

Также на минувшей неделе в Кузбассе произошла трагедия, результатом которой стала гибель десятков человек.

«И пока весь Кузбасс замер в ожидании новостей из загоревшейся шахты «Листвяжной» мэр областного города Прокопьевск Вячеслав Старченко решил банкетом отметить свое назначение на должность, — отмечает «Мейстер». — Ни губернатор области Сергей Цивилев, ни «Единая Россия» такого наплевательского отношения к горю земляков не оценили – Старченко моментально лишился и должности, и партийного билета.

Исполнительная власть и ЕР молниеносно отреагировали на бездушное поведение высокого по местным меркам чиновника. Это в очередной раз показывает: курс на повышение ответственности чиновников перед населением и принятый в 2018 году моральный кодекс «Единой России» - не пустые слова, а руководство к действию».

К новостям культуры.

Концертные и event-продюсеры сообщают, что гонорары популярных артистов за новогодние корпоративы в условиях пандемии выросли в 1,5–2 раза.

Для чего дельцы это делают, понятно – чтобы «подогреть» рынок, предполагает профессор Никита Кричевский.

Так ли это, «Антискрепа» спросила главу одного из креативных агентств, основанного ещё в 1995 году.

«Люди просыпаются, к тому же празднование Нового года в ДНК у обывателей. Тем не менее, объем средств на новогодние корпоративы пока значительно меньше. «Записная книжка» с контактами «звезд» сегодня неактуальна. В тренде креативные агентства, способные не столько пригласить «звезду», сколько придумать праздник, создать настроение.

По гонорарам «звезд». Вроде бы топы их не снижают, но зато многие «звезды» стали сговорчивее – дисконт доходит до 20% за одно выступление и до 30% за два выхода и больше. Оплата строго по договору и в рублях. Стандартная схема: 50% – предоплата за месяц, 40% – за две недели, 10% – после мероприятия».

Так что, уважаемые подписчики, не переплачивайте за праздник, не дайте себя облапошить», — советует своим читателям экономист Кричевский.

А вот ИА «Стекломой» решил в этот раз проверить страны Европы на приверженность англо-американской поп-музыке на примере национальных чартов в Apple Music.

Главным глобалистским «тараном» англоязычной попсы стал новый альбом «30» британской певицы Adele: за 5 дней с момента релиза все песни с альбома намертво оккупировали первые места международных поп-чартов. Однако победоносное шествие Адель Адкинс затронуло не все страны Европы.

Канал пришел к следующим выводам:

1. Адель – выдающаяся певица, и её новый альбом лишний раз подтверждает эту простую истину. Но речь в данном случае не о таланте и даже не о самой Адель, а о культурных особенностях отдельно взятой страны. Где-то музыкальная поп-культура национализирована, люди погружены в собственный культурный контекст, а где-то – глобализована, люди потребляют «общечеловеческий» обобщенный англоязычный продукт.

2. Релиз новых альбомов популярных исполнителей в некоторых европейских странах плюс-минус в один день с Адель смахивает на умышленную тактику недопущения англоязычной попсы в национальные топы. То есть идет процесс культурно-лингвистической конфронтации.

3. Изначальный термин «англо-американская музыка» не вполне корректен: американских исполнителей в топах европейских чартов, включая Великобританию, практически нет. Это в США заслушиваются Адель, а не наоборот.

4. Ознакомившись с национальными поп-чартами Европы, совершенно спокойно утверждаем: русские исполнители ничуть не хуже, а то и лучше большинства европейской попсы. Надеемся, это только начало.

На этом все!

До следующей недели.