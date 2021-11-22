Признание коммуниста Валерия Рашкина, итоги климатического саммита в Глазго и успехи молодежной сборной России по футболу — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

На минувшей неделе Валерий Рашкин перестал изображать невинность и признался в убийстве лося.

«В обращении Рашкина есть сразу несколько слабых моментов: если он был искренне уверен, что разрешение есть, то зачем почти три недели нужно было врать о «подброшенном» лосе? <...> Второй важный момент: алкоголь. Рашкин уверяет, что вообще не пьет, а от медосвидетельствования отказался, потому что опасался фальсификации. Собирался провести независимую экспертизу, но закрутился в поисках адвокатов и не успел. Тут и без адвоката ясно, что в данной ситуации ее надо было делать сразу же...», — пишет «Мейстер».

Обращение Рашкина в первую очередь нацелено на электорат КПРФ, с которым коммунист и пытается объясниться, полагает канал. И приходит к выводу: «К сожалению, в отличие от браконьерства, держать избирателей за идиотов законом не запрещено».

Никита Кричевский тем временем подвел итоги климатического саммита ООН в Глазго, собравшего делегации 197 стран.

По его мнению, форум завершился провалом по ключевому вопросу: в итоговую декларацию не вошло обязательство полного отказа от угля. Вместо формулировки «прекращение» использования угля (phase-out) в декларацию включили более мягкое «сокращение» (phase-down).

«Самое «грязное» топливо обеспечивает 34% глобального энергобаланса, но в Азии его доля вдвое больше: Китай покрывает углем 62% своих потребностей, а Индия - 72%. При этом, в Китае и Индии продолжают строить угольные электростанции: с 2011 по 2020 годы на эти страны пришлось 95% новых мощностей. Развивающиеся страны требуют денег, — подчеркивает профессор в своей «Антискрепе». — Премьер Индии Нарендра Моди настаивал, чтобы богатые страны выделили только для Индии $1 трлн, что в 10 раз больше, чем предусмотрено для всех бедных стран».

«Зато потусили «зеленым» на потеху», — делает вывод Кричевский.

ИА «Стекломой» обратил внимание на новость о том, что американский актер Шон Пенн посетил позиции ВСУ в Донбассе и сообщил о планах снять «документальный фильм об Украине».

«В 2011 году актер устроил турне по странам «арабской весны» (в частности, Ливии и Египту), заявив, что «восхищается смелостью» восставших, — напоминает канал. — В 2015 году актер побывал в гостях и взял интервью у легендарного мексиканского наркобарона Эль Чапо, находившегося в тот момент в федеральном розыске».

В общем, ждем максимального трэша и угара от старины Пенна, предвкушает канал.

К новостям спорта.

Молодежная футбольная сборная растерзала испанцев на своем отборе на ЧЕ, как неохолощенный котейка меховую шапку, отмечает «Адекват».

«Счет 1:0 не должен вводить в заблуждение - там должно было залетать от трех.

Проход центра поля в короткий пас. Коллективный отбор на чужой половине. Прессинг с наглейшими рожами на входе в чужую штрафную. Проходившие раз за разом забросы за спину. Куча выигранных единоборств. А когда наконец забили, и не подумали улечься в свои ворота.

Эти мальчики еще не испорчены дурными миллионами. Я им очень желаю никогда не играть за невменяемые развращающие деньги. И обязательно принимать предложения из европ, которые наверняка будут у многих. Найдут в себе силы предпочесть игру деньгам - будут не деградировать, а расти.

Очень обидно было бы потерять это поколение», — осторожно выражает наежду телеграм-канал.

И в заключении, к сожалению, печальная новость, на которую обратил внимание РИАN.

«Умер актёр Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет. Он больше месяца боролся с тяжёлым течением коронавируса и его последствиями», — напоминает канал.

На этом все.

До следующей недели.