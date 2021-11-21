Песков дал оценку карте «тюркского мира» с регионами России

Представитель Кремля Дмитрий Песков с сожалением заметил, что на карте, которая ранее была подарена президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, не отмечен «центр тюркского мира» в России — на Алтае. При этом в Турции отметили на этой карте почти 20 субъектов РФ. По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», такие «мечты» Анкары могут нести угрозу безопасности России.

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков сожалеет, что на карте «тюркского мира» центром обозначена Турция, а не Алтай. «Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

В программе «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что центр «тюркского мира» находится в России, на Алтае — «в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом».

«Это я как тюрколог говорю», — добавил представитель Кремля.

Карта, о которой говорил Песков, ранее была подарена главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидером Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели. К регионам «тюркского мира» относятся, судя по карте, часть Сибири и южные регионы России — они окрашены в оранжевый цвет, как и части Ирана и Монголии. Красным помечены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета не поясняется. При этом всего в «тюркский мир» вошли почти 20 российских субъектов.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский в комментарии «Газете.Ru» отметил, что подобные карты представляют собой «давнюю мечту» некоторой части турецкого общества, представители которой «называют себя идеалистами» и состоят в организации «Очаги идеала».

«Ну а проповедует эту идею союзник Эрдогана — Партия националистического движения. Так что это старая идея», — подчеркнул специалист.

Эксперт пояснил, что Песков говорил о долине Эргеникон, которая находится на Алтае. «По легенде, там скрылись тюрки от преследований со стороны монгол, джунгаров и других племен. Научились выплавлять железо, ковать оружие, и вооружившись, сумели нанести поражение своим противникам. Исторически все это место называется Туран, отсюда и идея создать огромную империю от Адриатики до Тихого океана, в которой бы жили именно тюркские народы», — добавил Надеин-Раевский.

Вместе с тем он заметил, что есть несоответствия в той карте, что была подарена Эрдогану. По словам эксперта, на картах «в школьных учебниках» отмечены «гораздо большие территории». «Детей со школы учат, что это мир, в котором живут исключительно турки. Это, конечно, можно рассматривать как претензии на российские земли», — добавил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

«Естественно, это несет угрозу нашей безопасности. 56% российской территории — это национально-территориальные образования, причем большая часть имеет отношение к тюркской культуре — Тува, Башкирия, Татария и другие», — заключил специалист.

В свою очередь депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов ранее называл эти претензии Турции «пустыми». «С одной стороны, да, мы тюрки, но чтобы рисовать такую карту… Это бесполезное дело. Россия должна реагировать на подобные действия. С чего бы другому государству покушаться на нашу территориальную целостность?» — задался он вопросом в комментарии «Газете.Ru».

Лидером ПНД Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту после того, как на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) была принята декларация «Видение тюркского мира до 2040 года». Согласно документу, общая идентичность тюрков представляет собой «источник культурного богатства».

Во время саммита ССТГ переименовали в Организацию тюркских государств. «Эта организация является платформой развития межгосударственных связей», — сказал Эрдоган на встрече, отметив, что она «не должна никого беспокоить».

О территориальных амбиция в Турции говорят не в первый раз. В феврале этого года ведущий турецкого телеканала TRT1 рассказал, «какие территории войдут в состав Турции к 2050 году». Среди них были названы более десяти стран мира. Отдельно были отмечены 14 российских регионов.