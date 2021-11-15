Глава Госдепа заявил, что Лукашенко отвлекает внимание от действий России против Украины

Минск отвлекает внимание от российских действий на границе с Украиной, считает глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его мнению, нужно, чтобы глава Белорусскии Александр Лукашенко предоставил белорусам фундаментальные свободы и тогда ЕС снимет свои санкции, что соответственно разрешит миграционный кризис.

Белорусский президент Александр Лукашенко пытается «отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной» благодаря миграционному кризису на границе с Польшей. Такое мнение во время разговора с польским коллегой выразил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — отмечается в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

По его словам, глава МИД Польши Збигнев Рау вместе с Блинкеном осудил «использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента». Они «призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод».

Летом прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко. Белорусская оппозиция обратилась к ЕС, чтобы европейцы помогли добиться перевыборов в стране. Таким образом страны Евросоюза объявили, что не признают легитимность проведенных выборов и накладывают санкции за подавление митингов.

В свою очередь, белорусский президент заявил, что больше не намерен сдерживать поток мигрантов. По его словам, из-за рестрикций у страны больше нет ресурсов для сдерживания нелегалов. Так начался миграционный кризис. Несколько дней назад у границы с Польшей собралось несколько тысяч людей, в том числе женщин и детей, которые устроили стихийный лагерь.

Для укрепления своих границ польский президент объявил в приграничных районах режим ЧП и призвал полицейских и армию. ЕС готовится вводить новые санкции против Минска.

Власти Польши, Литвы и Латвии в связи с последними событиями требуют финансирования от союза для постройки стены по всей границе с Белоруссией. Но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, например, считает, что стена не поможет решить эту конфликтную ситуацию. «Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — сказал он в интервью телеканалу France24.

Обвинения России — ответ Путина

Что касается заявлений со стороны Запада о том, что Россия причастна к миграционному кризису, то российский президент Владимир Путин ранее заметил, что все эти обвинения — на совести тех, кто их высказывает. По его мнению, они просто хотят переложить свои проблемы с «больной головы на здоровую».

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Но в то же время он выразил готовность помочь Белоруссии решить миграционный кризис — только в том случае, если от России будет что-то зависеть. Пока Москва не имеет никакого отношения к ситуации на белорусско-польской границе.