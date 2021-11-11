Почему министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку

Александр Ткаченко возглавлял Министерство культуры и информационной политики Украины чуть более года. По его словам, это было сумасшедшее и «эмоционально сложное» время. Уйти министра вынудили разногласия с правительством, в частности плохая командная работа и недофинансирование в сфере культуры. Ткаченко обвинил украинские власти в том, что они «забивают гвозди микроскопами» вместо реального решения проблем.

Последняя капля для Ткаченко

Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке, 11 ноября. Он подробно расписал причины своего решения, первой назвав реформу Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).

Госкино занимается поддержкой украинского кинематографа и театров. Кроме того, оно выдает разрешения на прокат фильмов и сериалов на Украине. В частности, агентство блокирует показ российской продукции. Как рассказал в прошлом году экс-глава организации Филипп Ильенко, с 2014 года Госкино запретило прокат почти 800 российских фильмов и сериалов, пик запретов пришелся на 2014-2015 годы.

Украинское законодательство не допускает показ сериалов, которые положительно представляют силовые структуры России, а также фильмов, созданных российскими юридическими лицами начиная с 2014 года. Ввести подобный запрет в 2014 году призвал именно Ткаченко.

До сих пор работой Госкино руководил Минкульт. Однако, как писало издание «Украинская правда», 10 ноября кабинет министров на закрытом заседании проголосовал за отделение агентства от министерства. Фактически, это значит, что теперь в стране появится отдельное Министерство кино. Источники издания заявили, что реформу проводят с подачи офиса президента.

Собеседник издания заявил, что с министром культуры изменения не согласовали. Более того, результат голосования кабмина Ткаченко узнал постфактум, пока был в командировке в Париже. Источник назвал отделение Госкино «последней каплей для Ткаченко».

Сам Ткаченко не уточнил, когда ему стало известно о реформе, но подтвердил, что не согласен с изменениями.

«Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности»

Отход Украины от европейских реформ

По мнению министра, украинские власти в целом действуют непоследовательно и не дают провести управленческую реформу в «европейской концепции», как того хочет Ткаченко. Так, в начале года правительство разрешило создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия. Но спустя несколько месяцев Минкульт получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля письмо, в котором говорилось, что эти органы не будут образованы.

«Для сферы государственного управления важны постоянство, последовательность, а не шараханье из стороны в сторону, принятие решений без обсуждений и понимания целей, забивание гвоздей микроскопами», — отметил Ткаченко.

Глава Минкульта указал и на «предпоследнюю каплю», которая толкнула его уйти в отставку. Речь о недофинансировании сферы культуры на Украине. «Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы», — резюмировал он.

В сентябре правительство утвердило проект государственного бюджета Украины на 2022 год. На финансирование культуры и искусства выделили 13,5 млрд. Для сравнения, на развитие сектор безопасности и обороны заложили 319,4 млрд гривень. Крупные суммы также получат социальная (320,1 млрд) и медицинская (197,2 млрд) отрасли

«Безумные полтора года»

Верховная Рада назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики 4 июня 2020 года. Сам он рассказал, что провел на этом посту «действительно безумные» полтора года. Глава Минкульта отметил, что работа была «эмоционально сложной», но очень вдохновляющей. «Особенно поездки по Украине и знакомство с людьми, искренне болеющими за украинскую культуру», — поделился министр.

Ткаченко уточнил, что до этого проработал в сфере культуры больше 30 лет. Сравнив опыт с работой в украинском правительстве, последнее министр оценил в более негативном ключе. «При отсутствии командной работы и наличии бюрократических процедур – не так эффективно, по сравнению с работой в индустрии», - пояснил он.

По словам Ткаченко, за время работы в Минкульте он успел сделать половину из запланированного.

Где Ткаченко успел проработать до прихода в Минкульт

По первому образованию Ткаченко журналист. В 1990 году он окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2016 получил диплом американской Гарвардской школы бизнеса в сфере медиа, спорта и индустрии развлечений. Также учился в бизнес-школе в Сингапуре. За свою карьеру Ткаченко успел побывать рядовым корреспондентом, так, в 1991-1994-х он работал в штате украинского представительства британского информагентства Reuters в Киеве.

С 1993-го по 1999-й год Ткаченко был президентом телекомпании «Нова мова». В декабре 1996 года он перешел в телерадиокомпанию «Студия 1+1» (сейчас это один из крупнейших частных телеканалов Украины, в ходе президентских выборов 2019 года канал поддерживал Владимира Зеленского и Александра Шевченко, в то же время активно критикуя действующего президента Петра Порошенко). Именно Ткаченко создал одну из главных программ телеканал — «Телевизионную службу новостей» (ТСН). Впрочем, в Студии он долго не задержался и в апреле 1999 года возглавил телеканал «Новый канал», куда пришел по приглашению руководства российской «Альфа-групп». Организация контролировала канал до 2003 года через украинский «Альфа-банк». Ткаченко руководил «Новым каналом» до декабря 2004-го, в частности реформировал программу новостей «Репортер».

В политику Ткаченко пришел в 2000 году, с января 2000 по май 2001 года он был советником на общественных началах тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Ющенко. В период президентских выборов 2004 года вел теледебаты между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем (победу на выборах одержал Ющенко).

В 2005 году Ткаченко стал председателем правления и одним из акционеров ЗАО «Одесская киностудия», развивал сеть кинотеатров компании и ее дистрибуцию. При этом общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов «Гильдия кинематографистов Одессы» обвинила Ткаченко в рейдерском захвате и уничтожении «Одесской киностудии». Недавно слитые документы «Досье Пандоры» также показали, что украинский олигарх Игорь Коломойский пытался с помощью Ткаченко построить схему, в результате которой смог бы получить контрольный пакет акций «Одесской киностудии». Сам Ткаченко опроверг подобные обвинения.

С августа 2008 года по 19 августа 2019 года Ткаченко занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят крупнейшие телеканалы Украины, включая «1+1», «Униан-ТВ» и Ukraine Today. В 2019 году Ткаченко сложил полномочия руководителя холдинга, став его почетным президентом.

В 2019 году Ткаченко прошел в Верховную раду IX созыва по списку правящей партии «Слуга народа». В парламенте возглавил комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В России Ткаченко внесен в санкционный список, хотя в послужном списке министра есть сотрудничество с российскими компаниями. С марта по май 2008 года он работал в Москве заместителем гендиректора телеканала РЕН-ТВ в рамках консультационного соглашения. Занимался программированием контента и сетки вещания. Ткаченко также спродюсировал российский фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», картина вышла на экраны в 2011 году (всего Ткаченко является продюсером более 20 фильмов).