Кремль назвал тревожной ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польский МИД призвал ввести санкции против физлиц и юрлиц, причастных к «организации гибридной атаки» на границе с Белоруссией. За прошедший день зафиксировано 309 попыток прорыва мигрантов на территорию ЕС, задержано 17 человек. На границе слышны автоматные очереди. Варшава называет виновником миграционного кризиса Александра Лукашенко, Минск призывает польские власти «перестать перекладывать ответственность». У границы находится около 10 тыс. польских солдат, Белоруссия считает это военной деятельностью.

Пограничная служба Польши сообщила о более чем 300 попытках незаконного пересечения польско-белорусской границы. В Twitter ведомства сообщается о задержании 17 человек – в основном граждан Ирака.

«За пособничество арестованы шесть человек (два гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки [прорыва] предотвращены», — отметили польские пограничники. Они также заявили, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне.

Белорусское гостелевидение опубликовало кадры с автоматной очередью.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физлиц и юрлиц, причастных к организации прорыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока через белорусскую границу.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех <…> причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорится в твите польского министерства. МВД Польши надеется, что ситуация на белорусской границе успокоится к 11 ноября. Однако ведомство «готово к сюрпризам».

Кроме того, польский президент Анджей Дуда заявил, что Белоруссия блокировала доставку польской гумпомощи для мигрантов.

Евросоюз в свою очередь частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РБ.

«Это решение не затронет обычных граждан Белоруссии», — отметили в Совете Европы.

Напомним, накануне группа в несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки пыталась прорваться через польскую границу. Премьер-министр Польши Матиуш Моравецкий созвал антикризисный штаб. В восточных областях Польши усилена боеготовность войск, к забору на границе переброшены антитеррористические подразделения армии и полиции.

Литва также начала перебрасывать войска к границе с Белоруссией. Принимать иностранцев, не имеющих законных оснований для въезда, Варшава и Вильнюс не намерены.

Реакция Минска

МИД Белоруссии 9 ноября заявил, что обострение на границе связано с «игнорированием Варшавой объективной реальности».

«Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин»,

— заявили в белорусском ведомстве.

Варшава, по мнению Минска, «неуклюже и несостоятельно» пытается переложить ответственность за миграционный кризис на Белоруссию.

Глава МВД РБ Иван Кубраков также подчеркнул, что мигранты ведут себя законопослушно. «Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют», — добавил он.

При этом белорусское минобороны заявило, что Польша разместила у границы 10 тысяч солдат — это считается военной деятельностью, а Минск не был уведомлен. Белорусские силовики и военные также размещают резервы у границы — для «контроля над ситуацией». Польское МВД приводит более крупные цифры: к охране восточной границы привлечены 12 тысяч солдат, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских и 250 сотрудников антитеррористического подразделения.

Вспомнили Буша

Представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь предложила Польше ввести санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией против экс-президента США Джорджа Буша-младшего и Пентагона. Она напомнила полякам об их участии во вторжении в Ирак в 2003 году, предложив принять 2000 иракских беженцев.

«Более 2000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию», — заявила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной и напряженной ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Представитель Кремля добавил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией, а также отметил ответственную работу белорусских специалистов.

«Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — заключил он.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с мигрантами, как ЕС делал это в ситуации с Турцией.

Многоходовка Лукашенко?

Хотя Минск отрицает какую-либо организацию миграционного кризиса, белорусская оппозиция считает ответственным за внезапно начавшиеся попытки прорыва главу РБ Александра Лукашенко.

Как заявил «Голосу Америки» (издание включено Минюстом РФ в список иноагентов) Франак Вячорка, советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, «провокации Лукашенко» на границе преследуют несколько целей.

«Этим он отвлекает внимание от проблем в Беларуси: от террора, ситуации с политзаключенными – около двух тысяч человек находятся в тюрьмах по политическим мотивам, более двухсот демократических организаций закрыты, сотни тысяч людей выехали в Украину, Польшу, Литву. <…> Миграционная волна – это также и источник прибыли. <…> Это может привести к гуманитарному кризису в самой Беларуси», — сказал Вячорка.

Политолог Дмитрий Болкунец в свою очередь также заявил «Ленте.ру», что кризис на границе создан искусственно.

«Лукашенко выбрал тактику шантажа. Мы видим огромный поток мигрантов, порядка тысячи человек, движущихся к границе. Так Лукашенко показывает, что готов пойти на обострение, причем с использованием не только количественной силы. Президент планирует военную гибридную операцию в отношении Польши, он хочет развязать военный конфликт с НАТО», — сказал эксперт. Болкунец не исключил провокаций на границе, возможно даже террористических актов с многочисленными жертвами.

Он также предположил, что Лукашенко хочет склонить к участию в конфликте Москву. Отчасти это уже происходит, учитывая слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая призвала Евросоюз пойти на переговоры с Минском.

Сам Лукашенко еще в сентябре заявил, что обвинения ЕС в его адрес в инспирации миграционного кризиса являются чепухой. «Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад», — отметил глава РБ.