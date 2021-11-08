Кому из сепаратистов и боевиков «Ичкерии»* все еще удается скрываться от правосудия

В августе 1996 года (после захвата Грозного вооруженными формированиями сепаратистов) в Чечне произошла смена руководителей местных органов власти: главы администраций районов, городов и сел, назначенные законной администрацией, смещались и заменялись сторонниками Ичкерии.На фото: митинг по случаю 5-ой годовщины со дня вступления в должность Джохара Дудаева, 1996 год

Неделю назад из астраханской психиатрической больницы сбежал Магомед Алханов — участник террористической группировки, которой руководили Шамиль Басаев и Амир ибн аль-Хаттаб. Его задержали 3 ноября. И хотя глава Чечни Рамзан Кадыров заявил ранее, что в республике полностью ликвидированы подпольные террористические группы, некоторые боевики, идеологи сепаратизма и бывшие государственные деятели запрещенной в России Чеченской Республики Ичкерия остаются на свободе. Российские власти уже несколько лет добиваются их экстрадиции, но пока безуспешно. Кто они — самые разыскиваемые преступники так называемой Ичкерии — разбиралась «Газета.Ru».

По словам Рамзана Кадырова, уничтоженные в январе 2021 года боевики из банды Аслана Бютукаева были последними в федеральном списке разыскиваемых преступников на территории Чечни. Двумя годами ранее глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что всего в розыск объявлены около 10 тыс. человек по обвинению в терроризме и экстремизме, причем половина из них — боевики, состоящие в террористических организациях в других странах.

Однако за рубежом скрываются не только участники вооруженных ячеек террористических организаций.

Среди разыскиваемых лиц есть и те, кто был непосредственно причастен к формированию так называемой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещена в России) в 1990-х. География их пребывания распространяется от Англии до Турции, а российские власти испытывают юридические сложности с их экстрадицией.

По данным Росфинмониторинга, как минимум четыре представителя ЧРИ были объявлены в международный розыск. Двое — Ахмед Чатаев и Доку Умаров — были убиты в 2017 и 2013 годах соответственно. Мурад Маргошвили и Тархан Газиев, по неподтвержденным данным, остаются на свободе. Первый также находится в федеральном розыске по запросу Ингушского МВД.

Судьба многих других деятелей ЧРИ давно обросла слухами и легендами, однако до недавних пор им удавалось успешно скрываться от российского правосудия. Вот только несколько деятелей Ичкерии, которые предположительно живы и находятся на свободе.

Хож-Ахмед Нухаев

Чем известен:

До начала боевых действий в Чечне Нухаев пробовал связать свою жизнь с юриспруденцией. В 1974 году он поступил на юрфак МГУ, но был отчислен уже после первого курса. Затем Нухаев стремительно влился в московский криминальный мир, и уже в 1990-х его союз с Мовлади Атлангериевым принес сообщникам славу одной из самых влиятельных криминальных группировок в России. Так называемая «Лазанская» ОПГ (по названию ресторана — штаб-квартиры) наращивала капитал с помощью рэкета, грабежей, азартных игр и других инструментов, характерных для «первоначального накопления капитала» в 1990-х. Ходили слухи, что Нухаева связывали партнерские отношения с Борисом Березовским, поскольку люди из его ОПГ были замечены на объектах «ЛогоВАЗа».

В 1994 году Нухаев начинает принимать активное участие в «строительстве» Ичкерии. С его помощью у новообразованной республики появилась своя агентурная сеть за рубежом; именно ему поручали организовывать иностранные турне Дудаева.

Позднее Нухаев занялся нефтяным бизнесом.

За что разыскивается:

Нухаев был объявлен в международный розыск в 2004 году за организацию убийства журналиста Пола Хлебникова. Помимо этого, члены «Лазанской» ОПГ были признаны виновными в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Начиная с 2004 года начали появляться слухи о ликвидации Нухаева. Однако подтвердить этот факт так и не удалось.

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Петрос Гарибян допустил в 2010 году, что Нухаев жив и скрывается за границей. Следователь также подтвердил, что к поискам Нухаева подключили Интерпол и ФБР. С тех пор о результатах следствия не сообщалось.

Ахмед Закаев

Чем известен:

Закаев — нетипичный представитель ичкерийского истеблишмента. Закончил хореографическое отделение Грозненского училища. Долгое время работал актером. Позднее он стал министром культуры в правительстве ЧРИ, но до этого принимал активное участие в боевых действиях во время Первой чеченской войны.

Считается одним из сторонников мирного соглашения с федеральными властями. Принимал участие в формировании Хасавюртовских соглашений. Однако с началом Второй чеченской кампании был объявлен в розыск и покинул территорию РФ.

За что разыскивается:

Бывший государственный деятель Ичкерии вот уже 20 лет находится в международном розыске, однако политическое убежище в Великобритании не позволяет экстрадировать его в Россию. Еще в 2002 году российские власти обвинили Закаева в создании бандформирования и преступлениях террористического характера.

В марте этого года на Закаева завели новое уголовное дело за призыв к террористическим действиям. Поводом стали его слова в защиту убитых бойцов полевого командира Аслана Бютукаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров не скрывает своего отношения к бывшему ичкерийскому военачальнику.

«Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца», — так Рамзан Кадыров отреагировал на серию критических высказываний Закаева в 2021 году.

Мовлади Удугов

Чем известен:

Удугов предположительно учился на факультете журналистики СПБГУ. Позднее пытался вступить в КПСС, но помешали проблемы с законом: он проходил подозреваемым в деле о мошенничестве. В 1991 году он вернулся в Чечню, где получает должность министра информации и печати ЧРИ. В 1994 году становится бригадным генералом.

Во время войны Удугов прежде всего запомнился своими выступлениями в СМИ. Именно он говорил от имени Ичкерии и ее основателя — Джохара Дудаева.

Основатель сайта «Кавказцентр»

За что разыскивается:

Удугов активно поддерживал и оправдывал вторжение в Дагестан. Эти события фактически привели к началу Второй чеченской войны. В 2000 году объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в организации нападения на Дагестан. По воспоминаниям Доку Умарова, Удугов некоторое время считался самым разыскиваемым сепаратистом на территории РФ, а за его голову ФСБ предположительно обещала около полумиллиона долларов.

С тех пор ходят различные слухи о его местонахождении. В 2016 году появилась информация, что он скрывается в Турции. Тогда же Рамзан Кадыров потребовал от местных властей выдать его и 11 других боевиков. Однако из-за выхода Москвы в 2015 году из договора «О взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам», экстрадиция фактически невозможна.

Турецкие гамбиты

В числе других сепаратистов, предположительно скрывающихся в Турции, называлось имя Асланбека Вадалова — лидера организации «Кавказский эмират» (организация запрещена в России) и бывшего полевого командира Ичкерии. В 2019 году ФСБ подготовило документы об объявлении Вадалова в международный розыск по линии Интерпола.

По некоторым данным, в Турции также скрывается младший брат Шамиля Басаева — Ширвани Басаев, который занимал пост министра топлива и энергетики в ЧРИ. Басаев-младший периодически становится героем некрологов, но затем снова «оживает». Как и в случае с Нухаевым, органы безопасности не могут точно подтвердить — жив Басаев, или нет.

Примечательно, что турецкие власти признают существование в стране чеченской оппозиции, которая недовольна текущим положением дел в Грозном.

На прошлой неделе Анкара задержала нескольких россиян по подозрению в подготовке вооруженного нападения на представителей чеченской оппозиции.

*Организация запрещена в России.