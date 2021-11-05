Как ультраправый журналист изменил предвыборные расклады во Франции

На политической сцене Франции в преддверии президентских выборах появилась неучтенная переменная в лице ультраправого журналиста Эрика Земмура. По опросам публицист и полемик вполне может бросить вызов Эммануэлю Макрону и потеснить главного конкурента президента — Марин Ле Пен из правого «Национального движения».

Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года, и чем меньше времени остается до голосования, тем более активна предвыборная кампания. И пока традиционные партии в лице республиканцев и социалистов пытаются определиться с основными кандидатами, ряд сил уже сделали свой выбор. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и председатель центристской «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль.

До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. Однако его желание пойти на второй срок во французских СМИ даже не обсуждается, у всех есть полная уверенность, что он будет участвовать.

Вместе с Макроном в числе вероятных кандидатов называют и условно новую фигуру — ультраправого журналиста Эрика Земмура, который также пока официально не говорил о своем участии в выборах, но уже несколько раз присутствовал на теледебатах по теме предстоящих выборов. Более того, полемик не раз намекал на готовность перестать говорить о проблемах Франции, а начать их решать, что в многие СМИ оценили как курс на участие в президентской гонке.

Собственно, последние опросы учитывают Земмура и дают ему неплохие шансы. По исследованию Elabe, журналист получает 16% рейтинга среди респондентов, занимая третью строчку рейтинга после Макрона — 24% и Ле Пен — 19%. А по опросу Harris-Interactive, Земмур и вовсе набирает 17%, обгоняя лидера «Национального объединения» — 16%. То есть формально имеет шанс на проход во второй тур выборов вместе с действующим президентом.

Кто такой Земмур

Фигуру Эрика Земмура нельзя назвать неизвестной для французов, журналист обладает определенной популярностью благодаря своей работе в Quotidien de Paris и Le Figaro, а также эфирам на телеканалах France 2 и CNews. Полемик использует крайне-правые высказывания, и его резкие заявления зачастую приводят к скандалам.

К примеру, Земмур утверждал, что во время оккупации Франции нацистской Германией коллаборационные власти якобы защищали французских евреев, что резко противоречит реальным фактам. Особую скандальность это заявление получило за счет того, что журналист является потомком алжирских евреев, иммигрировавших во Францию с началом Алжирской войны. Собственно, происхождение Земмура не мешает ему также критиковать мигрантов и требовать ужесточения иммиграционной политики Франции.

Помимо мигрантов, журналист также не раз резко высказывался в отношении мусульман, доходя до откровенно расистских заявлений и прямого отделения людей, исповедующих ислам, от «коренных французов». Все это стоило Земмуру нескольких судебных разбирательств, в том числе за «оскорблению и провокацию к ненависти», которые завершились штрафами на тысячи евро.

Отдельно журналист отметился и своим отношением к России, в том числе критикой антироссийских санкций и расширения НАТО к российским границам в нарушение обещаний. К слову, Земмур не раз призывал к выходу Франции из альянса, называя объединение «машиной для обслуживания союзников США». А по России журналист высказывал отдельные симпатии президенту страны Владимиру Путину, сравнивая его с знаменитым генералом Шарлем де Голлем за готовность «сказать нет Америке».

Угроза для Макрона

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в том, что Земмура действительно можно назвать одним из сюрпризом нынешней избирательной кампании, которая хоть формально еще не стартовала, но на практике уже достаточно активно развивается. Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский считает, что появление журналиста очень изменило тональность кампании и ее основные вопросы.

«Политический товар, которым торгует Земмур, очень важный фактор для понимания того, что беспокоит и пугает французов. Многие вещи, с которыми он выступает, выглядят скандально и весьма сомнительно. По сути, он придерживается не просто националистических, а даже расистских позиций в отношении ислама и мигрантов. Он использует те же темы, с которыми выступал Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин Ле Пен, иногда доводя их до карикатурной и одиозной формы. К примеру, пытается обелить Филиппа Петена (премьер-министра Франции в годы оккупации нацистской Германией)», — пояснил эксперт.

С точки зрения Рубинского, политический товар у Земмура весьма сомнительный, а его феномен, по сути, просто симптом, точно такой же как был у Дональда Трампа в США — то есть симптом раскола французского общества.

«По последним опросам, журналист может получить в первом туре 16-17% и даже якобы пройти во второй тур. Но претендовать на победу и приход в Елисейский дворец у него никаких оснований нет. Макрон его безусловно опередит, а значит возможное появление Земмура во втором туре дает больше шансов действующему президенту», — уверен эксперт.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев объясняет рост популярности Земмура тем, что журналист пользуется сменой вектора крайне правой партии «Национальный фронт» (с 1 июня 2018 года «Национальное объединение») под руководством Марин Ле Пен.

«Стремясь утвердиться на правом фланге, он бросает прямой вызов Ле Пен в борьбе за ее крайне правый электорат. Получается, что феномен Земмура в первую очередь вытекает из того, что Марин Ле Пен постаралась отчасти абстрагироваться от крайне правого электората. Оказалось вакантное место, на которое он сразу устремился», — добавил эксперт.

Тимофеев оценил возможные перспективы Земмура в рамках кампании скептически: выступая в качестве оппонента умеренных правых системных сил и ставя себя на крайне правый флаг, тот автоматически отрезает себя от всего спектра умеренных сил, как правых, так и левых.

«Земмур очень опытный полемист и острый на язык журналист, но одно дело быть таким критиком публицистом и совсем другое на основе этого разработать какую-то серьезную программу, собрать партию и продемонстрировать себя в качестве организатора и управленца. Опыта у него в этом нет и вряд ли большая часть французов готова доверить ему мандат на управление государством», — сказал эксперт.

Что происходит с предвыборной гонкой

Ситуация вокруг президентской кампании во Франции складывается в пользу Макрона. Президент лидирует в опросах, а среди его главных оппонентов, помимо Земмура, числится только Ле Пен и кандидат от партии республиканцев. Тут рассматриваются три персоны: еврокоммиссар по внутренней торговле Мишель Барнье, президент совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран и глава совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

По опросу Elabe, Барнье набирает 8% популярности среди французов, Бертан получает 13%, а Пекресс — 10%. Кто из них станет представителем республиканцев, будет решено на съезде партии, который состоится до конца 2021 года. Что касается представителей других сил как центристских, так и левых, то все они набирают менее 10% поддержки.

По мнению Юрия Рубинского из Института Европы РАН, на данный момент в левом лагере перспективы самые мрачные, поскольку единого кандидата они в первом туре выдвигать не станут, а во второй, вероятно, не пройдут.

«На этих выборах левые списаны, в этом можно быть уверенным практически полностью. В итоге расклад следующий: либо Макрон проходит во второй тур вместе с Ле Пен и повторяется сценарий выборов 2017 года, что, скорее всего, означает его переизбрание, либо вместе с Земмуром, где он тем более победит. Получается, что вся эта история с появлением Земмура в качестве возможного кандидата так или иначе играет на руку действующему президенту», — отметил эксперт.

С точки зрения Павла Тимофеева из ИМЭМО РАН, для Макрона сейчас достаточно благоприятная ситуация, хотя она и осложнилась после кризиса «желтых жилетов» и пандемии коронавируса.

«Ни справа, ни слева нет каких-то консолидированных сил с очень харизматичными лидерами, которые готовы бросить ему вызов. На фоне этого раздрая Макрон, конечно, может рассчитывать на то, что умеренные правые и левые снова поддержат его как в 2017 году, в результате чего он снова пройдет во второй тур. Нет гарантии, что Макрона переизберут, поскольку у французов к нему накопились определенные вопросы и разочарования, но сейчас у него есть очень неплохие шансы выиграть выборы», — резюмировал эксперт.