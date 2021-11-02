Кто будет править космическим пространством в будущем

Некоторые страны уже ведут подготовку к ведению боевых действий в космосе, заявил заместитель постпреда России в ООН Андрей Белоусов. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в настоящий момент реальными возможностями по размещению систем вооружения в космосе обладают только Москва, Вашингтон и Пекин. Но есть и риски — не только конец для «мирного» космоса, но и для околоземного пространства вообще.

Зачем странам воевать в космосе

По словам Белоусова, космическое пространство превращается в арену вооруженного противостояния. Хотя дипломат не назвал конкретные страны, которые «увеличивают потенциал силового воздействия на космические объекты», он допустил существование планов у нескольких наций по ведению боевых действий в космосе, а также указал, что последствия космических конфликтов могут быть катастрофическими.

Как проходила гонка космических вооружений Идея разместить оружие в космосе разрабатывалась еще в нацистской Германии. С падением «Третьего Рейха», за милитаризацию космоса принялись СССР и США, чья гонка вооружений стремительно вырывалась за пределы земной орбиты. Вашингтон в свое время потратил миллиарды долларов на Стратегическую оборонную инициативу, также известную под названием «Звездные войны». В Советском союзе также разрабатывали различные системы противоспутникового оружия. Читать дальше

В настоящий момент мировые державы ничем не ограничены в размещении каких-либо видов вооружения на орбите, кроме ядерного. Как отмечает генерал-майор в отставке и заместитель главы Института США и Канады Павел Золотарев, это создает опасную ситуацию для сосуществования нескольких наций в космическом пространстве.

«Одновременно в космосе увеличивается конкурентная среда. И количество государств, которые там хотят иметь космические группировки, тоже растет. В космосе становится тесно: и на стационарной орбите, и в частотном диапазоне.

Кроме всего прочего, велика зависимость государств от их космической инфраструктуры, как это происходит с США, КНР и Россией. Чтобы это понять, достаточно вывести один спутник, и на земле все это почувствуют», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Пристальное внимание обеспечению безопасности инфраструктуры в космосе уделяют США, подчеркивает эксперт. Поэтому Вашингтон разрабатывает теоретическую базу для проведения возможных операций, направленных на защиту критически важных объектов в космосе, чтобы никто не смог нарушить их функционирование.

«Нельзя исключать, что военные втихаря рассматривают планы по нанесению ущерба космической группировке противника. Но это естественное поведение военных, которые должны смотреть вперед. Россия, США и КНР соответствующие наработки имеют», — подчеркнул Золотарев.

Для всех стран мира космос все еще остается территорией с военным потенциалом, считает заведующий Сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Эксперт объяснил, что военно-космические технологии могут нанести кардинальный ущерб по информационной инфраструктуре противника, поскольку от информационного превосходства во многом зависит исход боевых действий.

Чем грозит космическая война

В настоящий момент околоземная орбита представляет из себя скорее большую свалку, нежели поле потенциальной битвы великих держав. По данным Европейского космического агентства, в околоземном пространстве находится 900 тыс. осколков размером от 1 до 10 см и 34 тыс. объектов размером более 10 см.

Но если в дополнение к этому в космосе начнутся масштабные боевые действия, человечество может потерять саму возможность использовать земную орбиту для научных исследований, считает Павел Золотарев.

«В первую очередь это касается стационарной экваториальной орбиты. Помимо космических объектов, там сейчас столько мусора скопилось, что может начаться лавинообразный процесс столкновения между собой объектов мусора, и вся орбита превратится в облако мусора — и ни один спутник просто не выживет», — рассказал Золотарев.

По словам эксперта, от размещения оружия в космосе пока спасает только осознанность мировой общественности, которая все еще осознает опасность таких процессов. Однако развитие технологий в данной сфере продолжится в любом случае, заключил генерал-майор.

Космонавт и депутат Госдумы VII созыва Елена Серова со своей стороны отмечает, что в ближайшем будущем начало боевых действий в космосе может стать вполне реальным. Однако, по ее мнению, страны могут пойти еще дальше — и даже начать битву за Луну.

«Сейчас начинают все больше говорить о том, каким образом будет распределятся территория Луны. Такой сценарий нельзя исключать. Но это недопустимо. Космос должен оставаться мирным. Страны, которые продвинулись в освоении космоса, будут стараться и дальше наращивать военный потенциал с целью завоевания территорий околоземного пространства», — заявила Серова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Внимание к пилотируемой космонавтике и полетам на Луну — это верхушка айсберга и розочки на торте. Военный космос играет гораздо большую роль на нынешнем этапе развития боевой техники. Значение военного космоса резко растет, потому это возможность применения высокоточного оружия или беспилотных аппаратов. Боевые действия в космосе неизбежны», — объяснил Василий Кашин из НИУ ВШЭ.

У каких стран наибольший военный потенциал в космосе?

США, которые считаются наиболее развитой с точки зрения освоения космоса державой, уже несколько лет считают своим главным конкурентом в космосе Китай, отмечает Василий Кашин. Эксперт объясняет это тем, что ресурсная база КНР на данный момент превосходит российскую.

«В 2012 году Пекин превзошел Москву по количеству действующих космических аппаратов на орбите. Они делают больше космических запусков и имеют большее количество продвинутых гражданских и военных программ. В целом, Китай сейчас более крупный игрок. Хотя у нас сохраняется технологическое превосходство по отдельным сюжетам», — заявил эксперт.

Успехи Пекина космосе можно объяснить хорошим производственным заделом по части электронной компонентной базы, которая, по словам Кашина, формировалась с 1990-х годов прошлого века.

Что касается военно-космических технологий, Россия все еще опережает Китай. Ядерные силовые установки российского производства вызывают определенный интерес у китайцев.

«У нас также есть превосходство в вопросах разработки всяких типов специальных спутников для предупреждения о ракетном нападении и орбитальных систем вооружения. Но интегрально китайцы становятся более крупным игроком в космосе», — объяснил Кашин.

Космос интересен Китаю не только с военной точки зрения, но и в части народно-хозяйственное использования, поскольку Пекин хочет занять важное место в мировой телекоммуникационной индустрии.

«Они Хотят иметь свою критическую инфраструктуру: карты, навигацию и связь. Без этого не может современная экономика работать», — подчеркнул специалист.

Еще один потенциальный участник борьбы за космос — Индия, обратил внимание Кашин. Например, недавно Нью-Дели испытал противоспутниковое оружие.

«У них есть тот же набор программ, что и у других стран, но они будут развиваться по мере развития индийской экономики. В Индии рассчитывают повторить историю экономического взлета Китая. Если у них получится, то будут идти по этому пути. Через несколько лет можем увидеть все то же, что есть у Китая», — заключил эксперт.